Pilotos de Lufthansa votan a favor de ir a la huelga

Huelga de Lufhansa deja 130.000 viajeros varados

Por fin el verano...y volver a viajar de nuevo tras meses de encierro... Eso pensaban muchos...Pero no habían contado con la huelga de personal de tierra de Lufthansa, la mayor aerolínea alemana. Lo que implica que este miércoles más de 130 mil viajeros queden varados. No es la primera vez este verano que la escasez de personal ocasiona problemas.Y todo indica que esta no será la última huelga.