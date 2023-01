Protestas contra el Gobierno en Perú reinician con bloqueo de vías

La gran mayoría de la población quiere paz, quiere trabajar con seguridad, que sus hijos puedan ir tranquilos a estudiar, y que regresen sanos y salvos.

Rosa Ferruzo, Perú

Queremos una nueva Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que apoye al pueblo y no a los monopolios.

L. Limeñita, Facebook

En los bloqueos de carreteras hay cocaleros y mineros ilegales que tenían el apoyo de Castillo. Algo similar a los cocaleros que Evo Morales apoyaba.

Luis Peralta Urday, Perú

La gente quiere elecciones.

Marben Fernándenz, Facebook

No todos estamos de acuerdo con los actos vandálicos. Queremos que se respete la Constitución y hay que esperar a las elecciones del 2024. Los emprendedores queremos que vuelva la tranquilidad y queremos trabajar.

Ely Larico, Perú

El Gobierno y el Congreso corrupto están imponiendo leyes que perjudican a la gran mayoría. Y ahora criminalizan las marchas para perseguir a la población.

Alex Quispe, Facebook

Soy ciudadana y me afecta que bloqueen las carreteras. No dejan pasar ni a las ambulancias y los pacientes mueren en la carretera. ¿Qué clase de lucha es esta? Queremos salir a trabajar, los protestantes vienen a saquear y destruyen todo. Detrás de estas huelgas están los intereses de los dirigentes. Sería bueno que luchen por la educación y la salud.

Mariela Calderón, Perú

El pueblo peruano sale a defender la democracia.

Gustavo Hernández, Facebook

El Ejército del Perú debe y tiene que estar del lado del pueblo, no contra él.

Víctor Quixchán, Facebook

A través de una ventana destrozada, se ve a la policía antidisturbios formando entre el Palacio de Planalto y los manifestantes.

++ Partidarios de Bolsonaro invaden las sedes de los tres poderes en manifestación contra Lula: minuto a minuto ++

Como pasó en Perú. Es la misma narrativa de un grupo de individuos que creen tener la razón y van en contra de la mayoría.

Edinson Castellanos, Facebook

El fanatismo político es lo peor que le puede suceder a una sociedad. La gente se pelea por un expresidente que perdió las elecciones y desestabilizó un país. Es responsable de la muerte de miles de personas por COVID y acabó con la selva Amazónica. Además, su desprecio por las etnias y los indígenas demostró que lo único que le importa es el poder y el dinero.

Stella Inés Rodríguez, Facebook

Perú, Bolivia y ahora Brasil. El discurso de odio se propaga. Ojalá que se logre una unión sudamericana, como la Unión Europea. Una América del Sur que sea potencia, que sea verde y que tenga paz.

Arturo Cova, Facebook

Estos golpistas quieren estar por encima de la voluntad ciudadana. Mi total apoyo al presidente Lula, que fue elegido democráticamente por el pueblo brasileño.

Juan Carlos Hurtado, Facebook

Los extremismos, tanto de izquierda como de derecha, son una enfermedad. Estas personas no razonan aunque estén equivocadas. Acá en Colombia se ve el radicalismo tanto de izquierda como de derecha. Para mí, hay que aplaudir a los políticos cuando actúan bien, cuando velan por los intereses del pueblo. Y se los debe criticar cuando actúan mal, sin importar la orientación política.

Jim Alexander, Colombia

Ucrania quiere estrechar lazos este año con América Latina

No justifico la invasión rusa. Pero, como mexicana, no me gustaría que mi país se enemiste con Rusia.

Eli Alcantara, México

No sé si el apoyo de Latinoamérica sea significativo, porque no tenemos suficientes recursos económicos.

César Cruz Gutiérrez, Facebook

Esta guerra no es nuestra, es de la OTAN y EE. UU. No tenemos por qué mezclarnos en un conflicto ajeno.

Guillermo García González, Facebook

