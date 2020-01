Perú intenta zanjar la lucha de poder en las urnas

Las calles de Lima rebosan de propaganda. Pancartas enormes en fachadas y vallas publicitarias. Prometen "trabajo digno para jóvenes", "no más pobres en un país rico" o "transporte seguro". Pero por muy emocionados que se vean los militantes y candidatos tratando de cazar votos en la capital, los limeños mismos no parecen compartir el entusiasmo.

"Es un desastre. No hay confianza. Es culpa de todos aquellos que ya han pasado por el Congreso. Han ido a servirse a ellos mismos, no a servir al país", asegura Juan Manuel, un kiosquero en el centro histórico de Lima.

Ese sentimiento lo comparte con gran parte de la población peruana. Según concluye el Jurado Nacional de Elecciones en su Reporte Electoral, en Perú existe "un desencanto generalizado con la política. La ciudadanía tiene poco interés en la política, confía poco en las instituciones (…) y la gran mayoría no se identifica con un partido político".

Desinterés político

Los peruanos dicen que eligen a personas, no a partidos, pero con 3093 candidatos postulados, es difícil saber por quién decantarse. A eso se suma que el presidente Martín Vizcarra no tiene partido, por lo que aquellos que quieren apoyar su política reformista, bloqueada hasta la disolución del Congreso por la mayoría opositora, no tienen una formación política a la que adherirse.

"El nuevo Congreso debería representar quién ganó la pelea entre el ejecutivo y el legislativo", explica el politólogo Eduardo Dargent. "Pero como Vizcarra no tiene un partido, no habrá un Congreso que se alinee con el presidente. Uno mismo tiene que determinar si el partido que está votando va a estar más cerca o más lejos del ejecutivo".

Eso es pedir mucho a una sociedad cuyo desinterés en la política ha aumentado drásticamente en los últimos años y que considera las elecciones congresales como uno de los procesos electorales menos significativos.

"Voto informado"

El voto en Perú es obligatorio y la multa por no acudir a las urnas oscila entre 21,50 Soles (6 €) y 86,00 Soles (23 €). Para evitar la penalización, mucha gente desilusionada o desinteresada se plantea votar nulo o viciado. Una tendencia que pone en peligro la capacidad de representación del Congreso que está por venir, opina Alberto de Belaúnde, excongresista y candidato por el Partido Morado en Lima: "Lo peor que puede uno hacer es ir con la idea de votar viciado. Porque el voto viciado no solo no transmite y no construye, sino que puede acabar beneficiando a aquellos partidos que sacan un porcentaje pequeño de votos".

Para evitar que eso ocurra, el Jurado Nacional de Elecciones ha lanzado la campaña "Voto Informado", dedicada a la formación ciudadana previa a los comicios extraordinarios. En plataformas en línea y eventos en las comunidades, el JNE quiere proporcionar a los peruanos las herramientas para votar de manera responsable:

"La democracia supone participación", dice Milagros Suito, Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE. "Si queremos un Congreso que represente nuestra diversidad, que represente nuestros intereses, tenemos que ir a votar. El voto nos da el poder de renovar el parlamento. Aunque sea por un periodo corto".

Congreso efímero

Es otro punto que contribuye a la falta de trascendencia que los peruanos asignan a estos comicios: los congresistas elegidos este domingo, solo estarán en el cargo hasta 2021. Su mandato será únicamente el de concluir el periodo legislativo actual. Un año y cuatro meses en los que pocos electores creen que podrán implementar el cambio que quieren ver en el país. El analista Eduardo Dargent difiere: "Probablemente el gobierno pueda plantear dos o tres reformas. Las presentadas hasta ahora quedaron aprobadas a medias, dejando algunos asuntos complicados pendientes. Son varios temas en los que el Congreso podría y debería decir cosas este año para que la próxima elección sea mejor".

Al margen de reformas, la tarea principal del nuevo legislativo será recuperar la confianza ciudadana. En Perú, el Congreso constituye una de las instituciones políticas con menor aprobación. En el último mes antes de la disolución del Congreso, el 83% de los peruanos se sentía poco o nada representado por este. El largo camino que deberá dar salida a esta crisis de representación comienza este domingo en las urnas.

