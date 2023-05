Perú aclara que no existen pedidos ni compras pendientes de armas a Brasil

El Consejo de Ministros de Perúinformó la noche del domingo (28.05.2023) que no existen pedidos en curso, ni compras pendientes de armas con Brasil, una precisión que formuló tras el anuncio de este último de dejar de suministrar armamento al país andino, en el contexto de las investigaciones de la represión de las protestas antigubernamentales.

"Ante la información que circula sobre una presunta decisión de Brasil de suspender la venta de armas al Perú, se precisa que no existen pedidos en curso, ni compras pendientes de este tipo entre ambos países", señaló en Twitter la cuenta del Consejo de Ministros de Perú.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, anunció este miércoles en la Cámara de Diputados que no van a vender más armas al país andino.

"Se lo presenté al presidente y no vamos a vender más armas a Perú. Las últimas que comercializamos fueron hace tres años y, por el momento, no hay ningún pedido. Mientras dure la situación, esta exportación no existirá", dijo Viera en la cámara baja del Congreso brasileño.

Esta decisión surge tras la petición de dejar de vender armas a Perú presentada por la congresista del Partido Socialismo e Liberdade, Fernanda Melchionna, quien afirmó que las fuerzas de seguridad peruanas reprimieron las marchas antigubernamentales con municiones brasileñas.

En febrero, España confirmó que tampoco iba a vender armamento al país andino, medida que Amnistía Internacional (AI) pidió que se mantuviera en su último informe publicado esta semana.

"En el momento en que empezó esta situación de ruptura, digamos, de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú como hacemos siempre", afirmó a principios de año el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

Amnistía Internacional aseguró este jueves que la muerte de 49 manifestantes en choques con las fuerzas del orden en Perú durante las protestas antigubernamentales muestra que hubo una "respuesta estatal deliberada y coordinada", que, además, estuvo "ordenada o tolerada por altos cargos".

gs (efe, Andina)