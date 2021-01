Pellegrino Matarazzo: Un técnico de primera en ascenso 

Nadie empieza siendo grande, pero sí hay ciertas oportunidades para hacerse grande. Con esa mentalidad, el actual director técnico del Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, ha conseguido superar el ascenso y devolver al equipo a primera. Y no solo eso, es un tipo simpático que conoce las entrañas de Alemania desde que salió de Nueva York a probar el medio campo de equipos de divisiones menores del fútbol germano en el año 2000.

Esta noción es valiosa por distintos aspectos. En primer lugar porque se empapó del juego a nivel de cancha durante nueve años, y la segunda, y quizá más sobresaliente para su carrera como entrenador, porque despertó un carácter que él mismo personifica: encaminar la juventud hacia retos de mayor nivel y desarrollar talentos a lo largo del recorrido.

Dicen que si se es bueno en algo y va por buen camino, no hay que dejarlo porque nunca se sabe cuándo pueda volver a repetirse. Así, Matarazzo encontró una oportunidad en el FC Nürnberg que no desaprovecharía como trampolín para llegar a vitrinas más codiciadas. Con los del de baviera, Matarazzo se hizo una pieza visible entre 2011 y 2017 desde el banquillo técnico o siendo auxiliar del segundo equipo, la sub-17, la sub-19 y la sub-23.

Ese reflector le dio pase directo a Hoffenheim, donde dirigió a la sub 17 solo seis meses antes de ser llamado por Julian Nagelsmann como su mano derecha en la asistencia técnica del primer equipo. Pellegrino conseguía otro ascenso en su currículum en 2018.

De la mano de Nagelsmann

Agradecimiento es lo que ha expresado Matarazzo por Nagelsmann. Al final del día, fue el actual entrenador del RB Leipzig quien lo llevó a probar las mieles de la Bundesliga. Una recompensa al trabajo de más de una década con el FC Nürnberg y dos años y medio con el TSG Hoffenheim.

Las comparaciones llegan más temprano que tarde. El entrenador italo-estadounidense lo ha manifestado claramente: "tenemos estilos similares, pero hay diferencias (…) No creo que aprendí el fútbol con él, pero sí algunos conceptos. Aprendí mucho de su forma de entrenar sobre el campo y seguro que no me habría llamado si no tuviésemos ideas parecidas sobre la forma de juego”, dijo el hoy entrenador de los "suabos”.

Un muy joven Nagelsmann cuando dirigía al TSG Hoffenheim

Un llamado de primera

En diciembre de 2019, Matarazzo recibió una llamada telefónica para tomar al Stuttgart por los cuernos y conseguir el regalo prometido: ascender a primera rumbo a la campaña 2020/21. Un boleto directo que Pellegrino negoció tras relevar a Tim Walter y terminar en la segunda posición de la Bundesliga 2.

"Queremos tener éxito a corto plazo, afinar aún más nuestro perfil futbolístico y asegurarnos de que la puerta del equipo profesional siga abierta para nuestros jugadores jóvenes en el futuro. Con Pellegrino Matarazzo como entrenador, nos vemos muy bien posicionados para estos desafíos”. Fueron las palabras del CEO de Stuttgart y ex-internacional alemán Thomas Hitzlsperger, una confirmación a la visión de apuesta por el talento joven, común denominador y actual filosofía de la dupla Matarazzo-Nagelsmann.

Al menos hasta el cierre del pandémico 2020, Pellegrino mostraba estar por encima del objetivo inmediato de un equipo recién ascendido: se ha metido de lleno en la pelea a media tabla vislumbrando puestos europeos. Era la revelación del torneo. Incluso, el Stuttgart ha propinado resultados aplastantes en lo que va de la 2020/21; por ejemplo: 1-4 contra Mainz en la fecha dos, 1-5 ante a Dortmund en la onceava, que dicho sea de paso, fue la estocada final a Lucien Favre al frente de los "negriamarillos”, y la más reciente, el 1-4 al Augsburg como antesala al encuentro de este sábado contra el Borussia Mönchengladbach cuando lo reciba en casa en la fecha 15 de la Bundesliga.

Puede escuchar el comentario en vivo de este partido este sábado 16 de enero a las 17:25 UTC, a través de DW y sus radios asociadas en América Latina, en "Bundesliga en directo".