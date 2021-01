Hertha recibe al Schalke: Es ahora o nunca

Lo inimaginable, lo bizarro y curioso. Todos estos elementos se han conjugado durante el año que acabamos de despedir: la cancha, los botines y los 90 minutos no han quedado ajeno a ello. ¿Recuerdan la despedida del director técnico Jurgen Klinsmann del Hertha a través de un mensaje en la red social Facebook? ¿Los rumores de un compromiso de Götze para solucionar el problema creativo y ofensivo del mediocampo? ¿O el aburridísimo partido que nos otorgó a principios de Diciembre el Hertha contra el Mainz donde no se concretó ningún disparo a portería durante todo el encuentro?.

Los datos no solo marcan un año desastroso para los de la capital alemana, no debemos olvidar que los azules del Schalke 04 viven su período más estéril en lo que serán 351 días cuando salgan a la cancha este sábado. Así las cosas no podemos sino sorprendernos con otro de sus récords: 25 partidos sin portería a cero. Una estadística que bien les gustaría borrar.

Ha sido una temporada para el olvido en Gelsenkirchen

Todas las cosas buenas vienen de a tres... ¿o cuatro?

Un antigüo dicho alemán dice que todas las cosas buenas vienen en trío. Si así fuera, ambos planteles han jugado ya su suerte de mala forma. Ya son cuatro los entrenadores que se han planteado la posibilidad de mejorar los resultados, tanto en Hertha como en Schalke. ¿Qué cartas les quedan por jugar a Labbadia y Gross ?

El técnico local lucha por un equilibrio y por encontrar una estructura general coherente. Un camino con jugadores jóvenes, una estrategia con perspectiva, pero que también encierra el riesgo de que el futuro fracase en el presente. Deben encontrar la calma y confianza. El entrenador, ya los salvó del descenso luego de asumir en la primavera del 2020. Hoy se encuentran en el lugar 14 de la tabla con solo 13 puntos.

Por su parte, Gross quién ha tomado el liderato de Schalke tiene credenciales a su favor. Un comunicador claro, directo que empinó en la temporada 2009 al Stuttgart del lugar 16 de la tabla a conquistar el sexto puesto luego de la segunda ronda del campeonato. No todo está perdido para los azules. Si consideramos otro dato histórico, no menos importante, FC Köln comenzó su salvación del descenso en la jornada 15 de la temporada pasada.

Bien hecho es mejor que bien dicho

El año no solo comienza con nuevos aires, sino que también con noticias de compras y traspasos durante la ventana del mercado de invierno. Los fichajes y especulaciones están a la orden del día. Labbadia se ha quejado de la falta de jerarquía de su plantilla. Busca, hasta ahora en vano, veteranos que dirijan y entrenen a sus compañeros. Se dice, entonces, que el investor Lars Windhorst ha vuelto a abrir su billetera y es probable que vuelva a realizar mejoras a principio de año. Ya corre el rumor del interés del Hertha por fichar al delantero internacional italiano, actualmente en la Juventus Federico Bernadeschi, según lo publicado por el periódico "Corriere dello Sport ". El extremo de 27 años se mudó de Fiorentina a Turín por 40 millones de euros el 2017, pero no ha podido establecerse como un habitual desde entonces. Un rumor que está a puertas de confirmación y que quizá daría un golpe de timón al club en su desesperada lucha .

Los que sí golpearon la mesa fuerte fueron los azules, quienes lograron el retorno de su exestrella Sead Kolasinac. El jugador nacional de Bosnia y Herzegovina estará cedido hasta el final de temporada. El director deportivo declaró: ”Sead encarna exactamente los valores que distinguen al Schalke 04 y que son fundamentales para permanecer en la liga: una voluntad incontenible y un carácter fuerte ". Un detalle no menor, y que marca una diferencia que puede resultar una gran ventaja comparativa. El compromiso por luchar: el bosnio deberá estar dispuesto a renunciar a una gran cantidad de dinero por un cambio. Según informe de los medios, habrá solo 2.4 millones de euros en el Schalke en los seis meses, casi un 50 por ciento menos que en el Arsenal, su exclub.

Sead Kolasinac (izq.) junto a Mesut Özil en entrenamiento con el Arsenal

En horario estelar, este sábado se abrirán los fuegos entre estos dos habituales del fondo de la tabla. Se dice que cada fin de semana es una revancha, que el fútbol no es una carrera de velocidad sino que una maratón: una carreta de largo aliento durante una extensa temporada. Hertha Berlín recibe al colista Schalke 04, noventa minutos que marcarán el destino de cualquiera de ellos.

Puede escuchar el comentario en vivo de este partido este sábado 2 de enero a las 17:25 UTC, a través de DW y sus radios asociadas en América Latina, en "Bundesliga en directo".