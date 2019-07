Parlamento en Cuba aprueba nueva Ley Electoral

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este sábado (13.07.2019) en pleno una nueva Ley Electoral que mantiene el proceso de elección directa de los diputados y reduce la composición del Parlamento y el Consejo de Estado, poco más de tres meses después de la proclamación de la nueva Constitución de la isla.

La nueva norma entró en vigor tras su aprobación "por unanimidad" en la primera sesión anual de la Asamblea Nacional (Parlamento), con la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro, primer secretario del gobernante y único Partido Comunista (PCC), informó la televisión local.

"Esta es la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la Constitución de la República, proclamada el pasado 10 de abril", señaló el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, citado por la web oficial Cubadebate en su reseña de la sesión parlamentaria, a la que no tiene acceso la prensa extranjera.

Claves de la nueva Ley Electoral

La nueva Ley Electoral cubana se aprueba en la mitad del plazo propuesto por la Carta Magna y queda compuesta por 16 títulos, 45 capítulos, 32 secciones, 5 disposiciones finales, 6 transitorias y 290 artículos en total. Entre sus principales cambios incluye la creación de la Comisión Electoral Nacional como órgano permanente, que deberá quedar conformada en esta sesión plenaria.

También modifica la proporción de los diputados a 1 por cada 30.000 habitantes o fracción mayor de 15.000, en busca de una mejor distribución territorial en la representación de la Asamblea, que pasará a tener 474 miembros en lugar de los 605 actuales. Igualmente se reduce la composición del Consejo de Estado –máximo órgano de gobierno del país– de 31 a 21 miembros, incluyendo a su dirección.

Se establecen tres tipos de elecciones: las municipales, donde se eligen los delegados a las Asambleas Municipales (concejales); la nacional, para seleccionar a los diputados, y la de gobernadores, nueva figura instituida en la recién proclamada Constitución.

El presidente del país propondrá la candidatura del gobernador y vicegobernadores, que serán elegidos por los delegados municipales de cada territorio. La Ley Electoral dispone además el requisito de residencia de dos años para ejercer el voto y de cinco años para aspirar a un cargo público.

No varía el procedimiento electoral para los delegados municipales, cuyas candidaturas son propuestas directamente por los vecinos, mientras que las de los diputados a la Asamblea Nacional continuarán a cargo de comisiones de candidaturas. Un órgano similar nominará a los aspirantes a presidente y vicepresidente del Parlamento, que deberán ser electos con más del 50% de los votos válidos y la mayoría absoluta de la Asamblea.

Esta continuará eligiendo a su vez al presidente y vicepresidentes del país de entre sus integrantes, por lo que sigue cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas. En Cuba seguirán siendo ilegales las campañas electorales y la financiación a candidatos. El Partido Comunista es la única formación política reconocida en el país.

La única nominación directa en la isla ocurre a nivel municipal. El resto de cargos pasa antes por una comisión de candidaturas, supervisada por el PCC, que asegura que no interviene directamente en el proceso.

"No son cambios profundos"

"La elección indirecta no cambia, incluso hay más cantidad de instituciones con voto indirecto (...) Desde el punto de vista del sistema electoral y democratización del sistema no hay muchos aportes", dice a la AFP el constitucionalista cubano Julio Fernández Estrada.

"La gente esperaba un poco más, elección directa de gobernadores, del presidente de la República, eso no pasó y no va a suceder porque la Constitución no lo contempla (...) en resumen me parece que no son cambios profundos", consideró.

Según adelantó en junio el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, la elección del presidente de la República será en octubre y la del primer ministro antes de fin de año.

FEW (AFP, EFE)

