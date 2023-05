Paraguay: observadores de UE consideran elección "transparente", pero piden espacio para reclamos

"No podemos decir que las elecciones no han sido transparentes. Han sido transparentes", dijo Marques en entrevista con EFE, e indicó que están "al tanto de lo que los partidos de la oposición, principalmente, están alegando".

En los comicios generales, los paraguayos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores y concejales. Los datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) indican que el oficialista Santiago Peña fue elegido presidente, con un 42,74 %, tras contabilizarse el 99,94% de las mesas.

El candidato independiente Paraguayo Cubas -tercero en la votación- ha denunciado fraude y permanece bajo prisión preventiva desde el viernes tras las protestas protagonizadas por sus simpatizantes. El segundo en la lista, el opositor Efraín Alegre, ha reclamado conteo manual de voto y una auditoría.

En ese contexto, la experta afirmó que la MOE UE ha desplazado 124 observadores a los 17 departamentos del país, en los que visitaron, entre otros, 383 mesas de votación durante la jornada comicial. También han estado presentes en los 10 tribunales electorales donde se hace el juzgamiento de las actas de escrutinio. "En todos estos sitios, nuestros observadores han evaluado el proceso como transparente, organizado, accesible a todos y creíble", sentenció Marques, quien ya había hecho parte de la MOE UE en las elecciones de 2018 en este país.

MOE UE: "Voto asistido en 19% de mesas de voto visitadas"

"Seguimos diciendo que las que las elecciones han sido bien organizadas, aunque, por ejemplo, los miembros de mesa no tienen capacitación, aunque el proceso sea manejado por los partidos políticos, de que haya alguna u otra acta que no está bien o que, por ejemplo, que hay algunos boletines, muy pocos, muy pocos boletines por computar, porque la máquina no ha leído el chip", ilustró Marques.

"Hay que también darles espacio para comprobar lo que dicen las denuncias; si tienen evidencias, que las presenten", planteó la observadora europea. "Aunque nuestros observadores han tenido toda esta evaluación, nosotros, claro, damos valor a lo que la oposición está diciendo, pero seguimos esperando que someten las evidencias de todas las alegaciones a las autoridades electorales", dijo, al anticipar que estarán atentos de igual forma a la respuesta oficial.

En referencia al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), destacó que está "haciendo un esfuerzo", ya no de ahora, sino desde el inicio del proceso, con la realización de auditorías a los sistemas informáticos, de voto electrónico y a las máquinas de votación, entre otros.

Entre las situaciones detectadas por los observadores, mencionó el voto asistido en el 19 % de las mesas receptoras de voto visitadas. Aclaró que en este aspecto, la ley "es muy limitativa", ya que solo se permite la asistencia para votar en los casos de personas con discapacidades en los miembros superiores. También mencionó casos de transporte de electores por parte de los partidos y de compra de voto, hecho que consideró debe ser castigado como está previsto en la ley.

