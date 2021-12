Papa Francisco dice que la crisis migratoria es "la guerra" de hoy

El papa Francisco afirmó este viernes (03.12.2021) que el drama de la migración hacia Europa es "la guerra" de nuestros días y que los migrantes son los esclavos actuales.

"Pienso en muchos que tuvieron que volver porque los rechazaron y terminaron en campos de concentración, verdaderos campos de concentración, donde las mujeres son vendidas, los hombres torturados, esclavizados”, expresó el sumo pontífice en una ceremonia con refugiados en Chipre, donde llegó este jueves para una visita de dos días.

Francisco saluda a fieles durante una oración ecuménica con migrantes en Nicosia, Chipre (03.12.2021)

Francisco también destacó que la esclavitud "de los nazis” y "de Stalin” no es la única, sino que actualmente se ve en el drama de la migración. "Está sucediendo hoy, en las costas cercanas, puentes de esclavitud”, lamentó.

"Es la guerra de este momento, es el sufrimiento de hermanos y hermanas que no podemos callar”, agregó, a la vez que llamó a no guardar silencio ante la situación. "No podemos quedarnos callados y mirar para otro lado en esta cultura de la indiferencia”, sentenció.

"Acostumbrarse es una enfermedad grave”, continuó Francisco, "y no hay antibiótico para esta enfermedad”. Por ello, pidió acción. "Tenemos que ir contra este vicio de acostumbrase a estas tragedias que leemos en los periódicos".

efe/vatican news /rr