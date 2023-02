Pangolines en peligro - Negocio con una especie amenazada

Estos animales protegidos son víctimas de la caza furtiva y del contrabando a gran escala.



Los pangolines son los animales con los que más se trafica en el mundo y la demanda es cada vez mayor. Los pangolines asiáticos aparecieron recientemente en los titulares porque se sospechaba que eran los portadores del coronavirus COVID-19.





A orillas del río Congo, se pueden comprar por unos pocos euros. Pero en ciudades como Kinshasa, su carne se vende a un precio cien veces superior y, aunque es ilegal, se come en los mejores restaurantes.





Aún más rentable es el negocio con sus escamas, muy valoradas y vendidas a precios elevados en Asia por sus supuestas propiedades curativas. Los pangolines asiáticos autóctonos ya están casi extintos. Solo unos pocos animales pueden ser rescatados durante las redadas policiales y devueltos a la naturaleza por conservacionistas comprometidos.



Los reporteros siguen el contrabando de pangolines desde los cazadores de la selva de la República Democrática del Congo hasta los mercados de carne de animales silvestres y los almacenes ocultos de Vietnam.



