Palacio de Buckingham: la reina Isabel no usará pelaje animal

El Palacio de Buckingham dijo este miércoles (06.11.2019) que la decisión no significa que la reina se deshará de todos los atuendos de piel que ya tiene. La declaración del palacio dice que "la reina continuará vistiendo los atuendos existentes en su guardarropa".

La decisión agradó a los activistas por los derechos de los animales, quienes a veces criticaron al monarca por las piezas de piel en su colección de ropa de diseñador.

La reina Isabel II y su hijo, el príncipe Carlos

"Decisión compasiva"

El grupo de derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dio la bienvenida a la medida. "Estamos levantando un vaso de ginebra y Dubonnet por la decisión compasiva de la Reina de no usar pelaje", escribió PETA UK en su cuenta de Twitter.

La noticia sigue los pasos de varias casas de moda de no usar más piel y mejorar sus credenciales ecológicas y éticas a medida que los consumidores se vuelven más conscientes del medio ambiente.

A lo largo de los años, la reina ha sido fotografiada en una variedad de atuendos totalmente de piel o adornos de piel que incluyen estolas de noche, túnicas ceremoniales, sombreros y abrigos de invierno.

