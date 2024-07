Orbán causa otra vez irritación con su visita a Trump

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunió con el expresidente estadounidense, Donald Trump, después de la cumbre de la OTAN en Washington. "Hablamos de cómo podemos lograr la paz”, explicó Orbán en redes. Trump recibió a Orbán en su residencia privada Mar-a-Lago en Florida. "La buena noticia del día: él resolverá el problema", escribió Orbán en X, y publicó una foto de la reunión.

Trump reaccionó en su plataforma Truth Social: "Gracias, Viktor. Debe haber paz y con rapidez” y añadió que "había fallecido mucha gente en una guerra, que no tendría que haber empezado nunca”.

Orbán, cuyo país de origen, Hungría, se hace cargo actualmente de la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea durante seis meses, provocó recientemente críticas generalizadas con una visita sorpresa al presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Orbán describió más tarde el viaje a Moscú como una "misión de paz” en vista de la guerra en Ucrania.

El mandatario húngaro también visitó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev. El lunes (8.07.23024), visitó al presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, para dialogar sobre una alto el fuego en Ucrania.

Orbán parecía aislado en la cumbre de la OTAN y apenas habló con la prensa. Es probable que su visita a Trump aumente aún más el descontento en la Unión Europea. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, habló de "irritaciones" en la UE con respecto a dichas visitas. El jefe de política exterior de la UE es el responsable de la política exterior, afirmó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este viernes (12.7.2024) que fue una decisión del propio Orbán: "Sin embargo, durante sus visitas no nos comprometió de ninguna manera, porque no nos informó con antelación y no recibió un mandato".

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que no permitiría que se le presentaran "los planes de viaje de los primeros ministros de otros países (...)”. "Es importante que todo el mundo tenga claro que el primer ministro húngaro actúa como tal" y no dentro del ámbito de las tareas de la presidencia del Consejo de la UE, añadió Scholz. Hungría ha ostentado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante casi dos semanas. En este cargo, el país es responsable de coordinar y presidir las reuniones y forjar compromisos en el Consejo de la UE.

Orbán es un partidario declarado de Trump. Ya se había reunido con el expresidente estadounidense en Mar-a-Lago a principios de marzo. El lema de la presidencia húngara del Consejo es: "¡Hacer que Europa vuelva a ser grande!", en referencia al lema de Trump. Tanto Orbán como Trump han expresado sus reservas sobre el papel de los países de la OTAN en el apoyo a Ucrania. Ambos rechazan los envíos de armas a Kiev porque, en su opinión, alimentan la guerra.

En Berlín, el Ministerio de Asuntos Exteriores criticó la presidencia húngara del Consejo de la UE. "Estamos en el día doce y ya ha causado daños importantes sobre el terreno", dijo un portavoz. Orbán no habla en nombre de la UE en sus viajes, sino sólo en nombre de sí mismo: "Se trata de actos individuales de Hungría, que observamos con gran sorpresa y escepticismo". También contradice las tareas de una presidencia del Consejo. Este debe intentarlo "como un intermediario honesto” para hacer avanzar los procesos de la UE.

Los viajes de Orbán también fueron un tema de debate en la cumbre de la OTAN, como informó, entre otros, la agencia de noticias AP. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aún en el cargo, dejó claro que no es responsabilidad de la alianza militar decidir con quién se reúnen sus miembros. Para la OTAN, sería importante acordar políticas comunes, dijo Stoltenberg el jueves. En lo que respecta a Ucrania, fue un éxito. La OTAN aseguró a Ucrania en la cumbre que su camino hacia la OTAN era "irreversible”.

Lituania no envía ministros a Hungría

En respuesta a las visitas en solitario de Orbán, Lituania no enviará, por ahora, ministros a las reuniones en Hungría. Según Jessika Roswall, ministra sueca de Asuntos Exteriores y comisaria europea designada, Suecia había decidido previamente no enviar ministros a Budapest. Según Roswall, Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia también quieren actuar de la misma manera.

A petición de DW, el Ministerio húngaro de Asuntos Europeos dijo a la cadena alemana que los Estados miembros son libres de decidir si participan y cómo participan en las reuniones y también en "la búsqueda de soluciones comunes".

