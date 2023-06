Opositores cubanos denuncian nuevas detenciones arbitrarias

Tres opositores cubanos fueron detenidos este lunes (05.06.2023) en La Habana cuando se disponían a dar una conferencia de prensa para lanzar una iniciativa "contra la violencia", mientras las Damas de Blanco denunciaron el arresto de 13 integrantes de su colectivo y dos expresos políticos.

"Me detuvieron. Me acaban de traer para mi casa, y me han dejado una posta de la policía en las inmediaciones", dijo en un mensaje de WhatsApp el opositor Manuel Cuesta, poco antes de la hora prevista para el inicio de una conferencia, la primera organizada de manera presencial por miembros de la disidencia tras varios años en Cuba.

Cuesta precisó que también fueron detenidos el opositor "Juan Antonio Madrazo", "dueño de la casa" donde se iba "a celebrar la conferencia" de prensa, y la "activista María Mercedes Benítez", que iba con él al lugar.

Los disidentes convocaron a la prensa internacional a un departamento en el céntrico barrio Vedado para anunciar el lanzamiento de una "estrategia global contra la violencia en Cuba", apoyada por 19 organizaciones políticas, de defensa de los derechos humanos y feministas.

Décimo octavo arresto de las Damas de Blanco

En tanto, la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que los arrestos de los miembros de su colectivo -incluida ella- y dos expresos políticos que las acompañaban, que ocurrieron el domingo cuando se dirigían a misa y duraron varias horas.

Se trató, de las decimoctavas detenciones contra las Damas de Blanco en lo que va de 2023.

Según detalló Soler en su perfil de Facebook, hubo arrestos en La Habana y las localidades de Perico y Colón, en la occidental Matanzas.

Dos de las activistas recibieron multas de 30 pesos cubanos (equivalentes a 1,25 dólares al cambio oficial).

El activista Ángel Moya, esposo de Soler, relató en redes que él fue arrestado junto con Soler a la salida de la sede de las Damas de Blanco, en el barrio habanero de Lawton.

“Sobre las 12:30 y del mediodía del domingo, Berta Soler y yo salimos de la sede de las Damas de Blanco y por orden de los represores de la Seguridad del Estado, fuimos interceptados y arrestados por mujeres PARAMILITARES quienes nos trasladan hacia dos autos con matrículas privadas”, relató Moya.

Las integrantes de las Damas de Blanco han sido detenidas casi todos los fines de semana desde que en enero anunciaron que, como antes de la pandemia, volverían a salir a protestar a la calle y a pedir la libertad de los manifestantes del 11 de julio de 2021, las mayores protestas en décadas.

jc (afp, efe, Cubanos por el Mundo, )