Opinión: El Ejército alemán no estará en Idleb

Mientras las tropas del gobernante sirio Bashar al-Assad se preparan para irrumpir en el bastión rebelde de Idleb, hay una discusión algo irritante en Alemania, un debate basado en varias hipótesis: ¿En caso de que Assad vuelva a usar gas venenoso contra su pueblo, deberá Estados Unidos reaccionar con ataques militares?, y ¿enviaría Alemania a su Bundeswehr a Siria, para unirse a la alianza en la lucha por Idleb?

Por lo menos, dicen políticos de los partidos cristiano-demócrata y cristiano-social CDU y CSU, debería examinarse una participación del Bundeswehr. El partido socialdemócrata SPD contradice vehementemente la propuesta, afirmando que nunca aprobará tal colaboración militar. Partes de la oposición consideran dichas especulaciones inútiles o condenables. El Ministerio de Defensa afirma que se prepara para diferentes escenarios. Puramente hipotéticos, por supuesto.

Nina Werkhäuser, de DW.

Violación del derecho internacional

Hasta ahora, el gobierno federal de Angela Merkel ha condenado fuertemente los ataques con gas venenoso atribuidos a las tropas de Assad, pero no ha ordenado ningún "ataque de represalia".

No hay razón para que Merkel abandone su reservada postura. La condición para una acción militar sería un mandato de Naciones Unidas, pero Rusia vetaría cualquier decisión al respecto en el Consejo de Seguridad. También se requeriría la aprobación del Parlamento alemán, igualmente dudosa: los partidos de la coalición alemana de Gobierno ya disienten fuertemente en este tema. Pero, de todos modos, el Gobierno alemán está sujeto a la Constitución y al derecho internacional.

La coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria e Irak ha sido apoyada por Alemania desde un comienzo con vuelos de reconocimiento y aviones cisterna. No es una gran contribución, pero es conforme a las leyes internacionales.

Desde luego que se puede discutir si en un futuro el Bundeswehr debe o no jugar un mayor papel en las operaciones multinacionales. Pero ese debate no puede basarse ni en vagas hipótesis ni en la lucha por Idleb, que pone en mayor riesgo a los civiles allí atrapados. No se ayuda a la población de Idleb lanzando más bombas y misiles.

Nina Werkhäuser (jov/er)