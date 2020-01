ONU y AI preocupados por trato de México a migrantes

La ONU expresó preocupación el viernes (24.01.2020) por un reciente operativo de la Guardia Nacional de México contra migrantes centroamericanos en la frontera sur, y pidió a ese país no deportar a quienes puedan ser perseguidos en sus países ni negarles la posibilidad de asilo.

En una semana marcada por la confusión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió empleos para unos 4.000 migrantes, pero luego comenzó a deportar a hondureños que intentan llegar a México o cruzar el país para alcanzar suelo estadounidense.

El jueves, el gobierno recurrió nuevamente al uso de gases lacrimógenos para frenar el trayecto de unos 800 migrantes que lograron cruzar a territorio mexicano por el poco caudaloso río Suchiate, que separa el oeste de Guatemala del sur de México.

Una larga fila de centroamericanos cruza el río Suchiate, que separa a Guatemala de México, en busca del llamado "sueño americano". (Foto del 23.01.2020)

Las oficinas de Derechos Humanos y para los Refugiados de la ONU pidieron de forma conjunta al gobierno mexicano "preservar la unidad de las familias y asegurar la no devolución de quien enfrenta riesgos de persecución y acceso a su procedimiento de asilo".

También expresaron "preocupación por el impacto que el operativo de control migratorio de ayer (jueves) tuvo en niñez y personas en vulnerabilidad. México tiene derecho de controlar la entrada de extranjeros siempre que no haya uso excesivo de fuerza".

También se pronunció de forma crítica Amnistía Internacional (AI) que el viernes denunció en una carta dificultades para visitar estaciones migratorias en el sur de México durante los últimos días.

"Manifestamos nuestra preocupación por las restricciones de acceso impuestas por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) varias organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo a las estaciones migratorias del sur del país", apuntó AI en una carta enviada al comisionado del Instituto, Francisco Garduño.

AMLO: "mínimo" uso de la fuerza

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que el gobierno ha deportado o tiene previsto enviar de regreso a unos 1.100 hondureños que, según él, decidieron hacerlo por decisión propia. Otros han pedido refugio o solicitado permisos de empleo temporal, agregó.

México ha buscado impedir el paso de estos migrantes por su territorio en medio de las presiones del gobierno del presidente Donald Trump para que reduzca el flujo migratorio en su frontera. En este contexto, algunos migrantes se han debatido entre cruzar ilegalmente cuanto antes, esperar a que lleguen más o lanzarse al río en grupos más pequeños.

En respuesta a la ola de críticas por la actuación de la Guardia Nacional, tras divulgarse imágenes y vídeos de los agentes arrollando a los centroamericanos, López Obrador aseguró que no usaron la fuerza ni hubo lesionados.

En Tapachula, la Guardia Nacional de México impidió el paso a los migrantes centroamericanos. Foto del 23.01.2020)

"Yo no las he visto (las imágenes), pero realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional", argumentó.

"Es mínimo (el uso de la fuerza), no hemos tenido afortunadamente lesionados, se les ha dado refugio, atención médica; yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien", añadió.

