ONU cuestiona repatriación masiva de migrantes de Haití

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó este viernes (10.02.2023) la repatriación masiva de personas migrantes haitianas a su país, hundido en la pobreza y preso de la violencia de pandillas, así como el trato "humillante" que muchas de ellas reciben.

Luego de una visita oficial de dos días a la isla, Türk señaló que las "múltiples crisis" en Haití, donde bandas armadas siembran el terror y provocan miles de desplazamientos cada año, "no permiten el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití". Aun así, "176.777 migrantes haitianos fueron repatriados el año pasado", sostuvo en un comunicado divulgado por su oficina.

"En mi visita a Ouanaminthe (frontera con República Dominicana), en el noreste del país, escuché historias terribles sobre el trato humillante al que son sometidos muchos migrantes, incluidas mujeres embarazadas y niños no acompañados o separados", dijo el funcionario.

"Permítanme enfatizar esto nuevamente: el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la devolución y las expulsiones colectivas sin una evaluación individual de todas las necesidades de protección antes del retorno", subrayó Türk.

Si bien el alto comisionado no mencionó explícitamente a República Dominicana, el país limítrofe con Haití es el que más migrantes recibe de la nación vecina. En noviembre de 2022, Türk le pidió al Gobierno del presidente Luis Abinader que frenara las deportaciones. Sus declaraciones fueron consideradas "inaceptables" por el mandatario, quien aseguró entonces que su Ejecutivo no solo continuaría las expulsiones de personas haitianas, si no que las incrementaría.

Frente a la gravedad de la situación, el alto comisionado instó a la comunidad internacional a brindar "atención activa y apoyo específico" al país donde más de la mitad de sus 11,8 millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza.

Lo dicho por el representante de Naciones Unidas generó malestar en el Gobierno dominicano. "Señor Volker Türk, lo desgarrador es ver la inacción de la comunidad internacional ante los reiterados pedidos del presidente Luis Abinader de buscar una solución en Haití a los problemas de Haití. No hay solución. Nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía", publicó Homero Figueroa, portavoz de Abinader, en Twitter.

República Dominicana ha visto incrementarse el éxodo de personas haitianas a su territorio luego que la crisis en la nación más pobre de América se agudizara tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

ama (afp, efe)