Omar García Harfuch recibió sobornos, confiesa "Mini Lic”

Omar García Harfuch, ex-funcionario de Seguridad y aspirante a candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Imagen: Cristian Leyva/NurPhoto/picture alliance

Dámaso López Serrano alias "Mini Lic”, quien llegara a ser uno de los principales directivos del Cartel de Sinaloa; amigo, socio y rival del grupo criminal de "Los Chapitos” conformado por los hijos de su compadre Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo”, se confiesa públicamente.

En una entrevista exclusiva que le realicé el 1 de octubre pasado en una ciudad de Estados Unidos, declara sobre el rol que jugaba para el Cartel de Sinaloa Omar García Harfuch cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. López Serrano acusa que García Harfuch recibió un soborno por parte de "Los Chapitos” para detener a su padre Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado”, quien fue brazo derecho de "El Chapo” por más de 16 años.

"Mini Lic”, actualmente testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos y una de las piezas clave en los procesos judiciales abiertos en ese país contra Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, el cuarteto criminal de hermanos mejor conocidos como "Los Chapitos, afirma que en el operativo realizado en 2017 por la AIC en la Ciudad de México para arrestar a su padre le robaron al menos dos millones de dólares.

Luego de investigar y buscar corroborar la versión de "Mini Lic”, agentes de la DEA adscritos en esa misma época a la embajada de Estados Unidos en México, me confirmaron directamente esta semana que existen grabaciones de comunicaciones intervenidas por la DEA a grupos criminales mexicanos en las que detectaron un modus operandi de García Harfuch y su equipo para quedarse con dinero y droga encontrado en operativos que realizaba la AIC con información de inteligencia compartida por el gobierno norteamericano.

Hasta hace pocas semanas García Harfuch era el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México nombrado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien es la candidata virtual del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República. Ahora García Harfuch busca ser candidato de Morena para competir por la jefatura de gobierno de la capital mexicana en las elecciones del 2024.

Confeso y sentenciado

Nacido el 23 de noviembre de 1987, "Mini Lic” confiesa que de 2005 a 2017 formó parte del Cartel de Sinaloa. Su padre Dámaso López Núñez alias "El Licenciado” fue brazo derecho de "El Chapo” durante 16 años, y fue así como se introdujo al mundo del narcotráfico. Su carrera criminal corrió en paralelo a la de "Los Chapitos”, a quienes conoció desde su adolescencia.

En los expedientes criminales radicados en la Corte de Distrito Sur de California y la Corte de Distrito Este de Virginia, López Serrano fue acusado de traficar a Estados Unidos toneladas de cocaína, metanfetaminas, y heroína del 2005 hasta el 2016, cargos de los que se declaró culpable en 2018 en la corte de California. Luego de hacer un acuerdo de culpabilidad y cooperar intensamente, se le dio una breve condena de 5 años de prisión.

Fue liberado en 2022 y se encuentra en libertad condicionada. "Soy testigo colaborador, contribuí en la elaboración de acusaciones contra algunos jefes del cartel del cuál formé parte y me encuentro en calidad de hombre juzgado, procesado y que ya cumplió su condena”, afirma en la entrevista que le hice.

Sus contribuciones al gobierno de Estados Unidos son consideradas en ese país de tal credibilidad que fueron incorporadas en la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán alias "Ratón”, concedida por el gobierno de México el 15 de septiembre pasado.

La guerra con "Los Chapitos”

Señala que desde que tenía 15 años convivió con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán. Primero solo eran compañeros de fiestas, luego comparsas en el tráfico de drogas. Le consta la evolución de los hijos de "El Chapo” de ser narco-juniors hasta convertirse en un grupo criminal, que según el gobierno de Estados Unidos es la facción más poderosa dentro del Cartel de Sinaloa.

"Mini Lic” afirma que el poderío de "Los Chapitos” lo han fundado en base al terror y la corrupción en todos los niveles de gobierno. Confiesa que él mismo, cuando era parte de la organización criminal pagó sobornos a autoridades, lo cual afirma es indispensable para poder operar.

-¿Usted que hacía con su dinero proveniente del narcotráfico? Dígame cinco cosas en que gastaba más ese dinero, en orden de importancia.

-En grupos musicales, alcohol, comprar propiedades, armas y equipo para mi gente, yo creo que esas cuatro cosas. Pero en sí en lo que se iba todo el dinero era en pagar al gobierno, pero eso es algo que tenía que hacer, sí o sí.

"En Sinaloa el cartel manda, pone al gobernador, a presidentes municipales, senadores, diputados, síndicos”, señala contundente.

Tras la extradición a Estados Unidos de Guzmán Loera ocurrida en enero de 2017 un mes después se desató una disputa con "Los Chapitos” por el control de la facción criminal.

"Mini Lic” afirma que los hijos de "El Chapo” no solo los querían a él y a su padre fuera del negocio de tráfico de drogas, sino que querían exterminarlos.

Su padre fue arrestado en mayo de 2017 por la AIC de la Procuraduría General de la República en un lujoso edificio de departamentos ubicado en la colonia Anzures, de la Ciudad de México. La AIC estaba encabezada por García Harfuch, quien estuvo en el cargo desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2019, según los registros de la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo a las noticias publicadas sobre la captura, el mismo día se hizo un operativo en la delegación Azcapotzalco, también en la Ciudad de México donde fue detenido Víctor Geovanni González Sepúlveda "El Chómpiras”, quien dijeron era operador financiero de López Núñez.

Cuando "Mini LIc” recibió información de que "Los Chapitos” querían asesinarlo, decidió en julio de 2017 entregarse a la justicia de Estados Unidos.

García Harfuch no es Batman, es peor que El Guasón

- ¿Cuales han sido las experiencias de su familia en torno a este jefe policiaco Omar García Harfuch? ¿Es un policía honesto?

-No.

-¿Es más El Guasón que Batman?- le pregunté, retomando la propaganda pretende pintar al jefe policiaco como si fuera el héroe del cómic.

-Es peor, porque de perdida El Guasón es malo y se hace pasar por malo, nunca dice que es bueno, pero ¿este? Se hace pasar por bueno y es mucho peor. Él fue el que capturo a mi papá por un soborno de Los Chapitos, también detuvo a mi mamá, les sembró droga. Le robó a mi papá.

-¿Cuánto le robó?

-Aproximadamente dos millones de dólares.

-¿Dónde estaba este dinero?

-Ese dinero estaba dividido entre el departamento de mi papá y el lugar donde detuvieron a un trabajador de mi papá (El Chómpiras), creo que fue en Azcapotzalco. Ya cuando detuvieron a mi papá le pidió que me entregara, que le diera mi ubicación para poder ‘protegerme' porque Los Chapitos me iban a matar. Fue alguien importante del operativo, que les dijera donde estaba yo, porque sabían que estaba en la Ciudad de México, que ellos me podían proteger; en cambio, si me encontraban Los Chapitos me iban a matar. Mi papá no accedió.

"Ya después yo supe por fuentes del gobierno, que (García) Harfuch estaba presionando para que procesaran a mi mamá también por la droga”, añade "Mini Lic”.

Después, informantes dentro de la AIC le informaron "que la intención de García Harfuch era detener a mi papá y matarme a mí, que ese era el acuerdo que había llegado con Los Chapitos. Que iba a hacer como que yo me defendí, que yo los ataqué, que los enfrenté y me iban a matar”.

"Aproximadamente un año antes, a través de una persona que yo tenía trabajando en la Ciudad de México me dijo que (García) Harfuch quería colaborar con nosotros, que nos podía ayudar mucho porque estaba en el puesto que antes tenía Tomás Zeron (ex titular de la AIC), y que era de mucha importancia, que nos podía ayudar muchísimo pasándonos información, operativos y capturar o eliminar enemigos.

"Mi papá no quiso verlo o que lo acercaran con él, nomás dijo que no, que era mucho compromiso y que por el momento no se ocupaba”.

¿Pedía algo en particular?, cuestioné refiriéndome a García Harfuch.

-Para empezar, pedía una reunión y obviamente dinero, él solo ofreció sus servicios pero nunca lo aceptamos, ni la reunión ni pláticas. Eso fue.

"Mini Lic” señala que Iván Guzmán Salazar, líder de "Los Chapitos” pidió dos millones de dólares a su socio el narcotraficante Gabriel Valenzuela para pagar el soborno a García Harfuch para detener a "El Licenciado”. De ese dinero se afirma que se pagaron 800 mil dólares al titular de la AIC, 600 mil dólares a "El Pollito” quien era secretario de "El Licenciado” y lo traicionó revelando su paradero. "El Chapito” se quedó con 600 mil dólares. Cuando Valenzuela descubrió que Iván se quedó con parte del dinero se enojó con Iván.

-El dinero que le roban a su padre, ¿sabe cómo se lo roban?

-El secretario de mi papá, el trabajador de él que fungía como secretario en la Ciudad de México, ya cuando estaba en el penal fue el que nos dijo que si habían presentado (la AIC) el dinero, le dijimos que no.

Los dos millones de dólares encontrados en el departamento y en Azcapotzalco no fueron presentados ante la PGR como parte del decomiso.

La Barbie en su momento denunció a García Luna

No es la primera vez que un jefe del narco revela complicidades policiacas. En 2012 desde una cárcel mexicana Edgar Valdez Villarreal alias "La Barbie” integrante del Cartel de Sinaloa, por parte de la facción de los Beltrán Leyva me envió una carta cuyo contenido publiqué como noticia en primera plana del periódico Reforma, donde confesaba haber pagado sobornos al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y a varios mandos policiacos.

Dibujo de Genaro García Luna durante el juicio en su contra, en la Corte de Nueva york Imagen: Jane Rosenberg/REUTERS

En su momento la reacción de los jefes policiacos señalados fue decir que "La Barbie” mentía y decía eso en represalia porque ellos lo habían capturado. Este año en la Corte de Distrito Este de Nueva York se confirmó que la acusación era real. García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y de haber recibido millonarios sobornos de integrantes del Cartel de Sinaloa a cambio de protección. Y todos los funcionarios señalados por "La Barbie” fueron señalados por la Fiscalía de NY como parte de la red criminal de policías corruptos.

Confirma información la DEA

Dada la gravedad de las acusaciones hechas por "Mini Lic” tras la entrevista, busqué confirmar la información. Un agente de la DEA activo en esa época en México bajo la condición de mantener su nombre en secrecía, porque no aún no se podía hablar oficialmente del caso, confirmó el modus operandi descrito por López Serrano.

"En 2017 y 2018 teníamos colgados los teléfonos de un grupo delictivo en Michoacán, se dedicaban al transporte de droga y lavado de dinero. En las llamadas grabadas durante la intervención las personas hablaron que agentes de la AIC decomisaron el dinero, pero cuando nosotros preguntamos a AIC del dinero decomisado dijeron que ellos no fueron”, señaló el funcionario norteamericano.

"García Harfuch y su grupo les estaban robando los cargamentos, en este caso era dinero. Pasó dos veces y ya no les confiamos con la inteligencia”. "Fueron más de tres millones de dólares cada vez”, detalló.

"También hubo un informante que dijo que AIC estaba robando cargamentos de cocaína y después lo vendía”, añadió.

Otro agente que conoció los detalles de la detención de López Núñez afirmó que también supieron del robo de dinero a ese narcotraficante por parte de García Harfuch y su equipo.

Negro Historial

Durante más de 16 años he investigado al grupo de policías corruptos encabezado por Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna y quien entonces ocupaba el cargo de Coordinador Regional de la Policía Federal.

En ese sexenio revelé que ambos trabajaban para el Cartel de Sinaloa y que incluso obtenían droga en los operativos que luego el mismo grupo de policías traficaba. Años después el gobierno de Estados Unidos acusó a ambos funcionarios de narcotráfico y de recibir millonarios sobornos del Cartel de Sinaloa y de la facción de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

En este espacio durante los últimos tres años he señalado que García Harfuch formaba parte del equipo más cercano a Cárdenas Palomino. Entró en 2008 a la PF gracias a él aunque no tenía ninguna capacidad. Documenté que en la PF no pasó sus exámenes de control de confianza y que en el examen del polígrafo-detector de mentiras- salieron muestras de falsedad cuando se le pregunto si tenía algún nexo con un grupo criminal y si había consumido droga. He documentado que era mando de la PF en Guerrero cuando mandos de esa corporación de los que él era jefe superior, participaron en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y en su desaparición.

Por si eso fuera poco obtuve documentos oficiales que prueban que la Unidad de Asuntos Internos de la PF hizo una investigación y descubrió que en la época en que García Harfuch fue el jefe de esa corporación en Guerrero, varios de sus elementos estaban involucrados con el crimen organizado. Pese a todo, como ocurría en la época de García Luna, el gobierno en turno encabezado por Morena lo ha solapado.