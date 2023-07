Odesa: ataque a sitios culturales de "importancia universal"

Los sitios culturales atacados en Odesa son de suma importancia no solo para Ucrania, sino para todo el mundo, según la UNESCO.

En enero de este año, la UNESCO no solo declaró Patrimonio de la Humanidad el centro histórico de la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, sino que la incluyó en la lista de patrimonio de la humanidad en peligro. El objetivo: salvar la cultura de la destrucción durante la guerra rusa. El nuevo ataque ruso a la ciudad portuaria ha provocado ahora una gran indignación en la UNESCO. Lutz Möller, secretario general adjunto de la Comisión Alemana para la UNESCO, subraya en entrevista con DW que se trata delugares de "importancia universal".

Tres museos en Odesa afectados

En una zona del casco antiguo, que se supone protegida, varios museos fueron atacados y dañados. El Museo Arqueológico, el Museo Marítimo y el Museo de Literatura se vieron especialmente afectados. "El Museo Arqueológico y el Museo de Literatura están uno al lado del otro, el Museo Marítimo se encuentra en el puerto", dijo Möller. Los tres edificios sufrieron daños. "Desgraciadamente, aún no sabemos a ciencia cierta si las colecciones se han perdido para siempre, ya que todavía no se ha terminado el inventario". Möller no cree que los empleados del museo hayan resultado heridos o muertos.

La catedral probablemente en peligro de derrumbe

Otros lugares culturales de las afueras del casco antiguo, como la catedral de la Transfiguración, de 1794, también se vieron gravemente afectados. En Internet circulan imágenes de cúpulas y tejados derrumbados, así como de un altar e iconos destruidos en su interior. "No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la estática está muy afectada", dijo Möller. La catedral de la Transfiguración ya había sido destruida en 1936 por orden de Joseph Stalin y reconstruida en 1999 de la forma más fiel posible al original. La zarina Catalina la Grande, fundadora de Odesa, ordenó en su día construir la iglesia y dedicarla a la Transfiguración de Cristo. La iglesia fue visitada por el Patriarca ruso Kirill en 2010.

Los daños a la Iglesia de la Transfiguración en Odesa son cuantiosos. Imagen: Yan Dobronosov/REUTERS

Patrimonio cultural de Ucrania de importancia universal

"No es solo una obligación para Ucrania preservar estos sitios, sino para todo el mundo. La UNESCO los protege no solo por su importancia para la identidad nacional de Ucrania, los sitios trascienden la importancia de un solo Estado", subraya Möller en entrevista con DW.

Varios miles de monumentos considerados significativos desde el punto de vista de la UNESCO y de Ucrania han sido marcados con una placa blanca y azul para la protección de los bienes culturales en los conflictos armados. "Queremos asegurar estos sitios con la placa blanca y azul para que no sean bombardeados".

Desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, se han registrado 270 daños en sitios culturales ucranianos, así como en 3.500 instituciones educativas, como escuelas o bibliotecas.

"Ataque a todos los sectores de la sociedad ucraniana"

La secretaria de Estado encargada de Cultura en Alemania, Claudia Roth, declaró: "Los ataques selectivos de Rusia contra los museos de Odesa demuestran una vez más que esta guerra es un ataque contra todos los ámbitos de la sociedad y la democracia ucranianas". Se dirige "también y en particular contra su cultura independiente".

"Esta violencia criminal contra el pueblo de Ucrania y sus bienes culturales debe terminar y ser detenida inmediatamente por Rusia", añadió Roth. Y aseguró que Alemania seguiría apoyando firmemente al pueblo de Ucrania y su cultura.

(gg/ers)