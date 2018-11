Obama critica a republicanos por usar tema de caravana migrante

El expresidente estadounidense Barack Obama criticó hoy (04.1.2018) que los republicanos traten de infundir "miedo" a los electores con el tema migratorio y exhortó a los demócratas de Illinois a votar masivamente el próximo martes en una elección que puede ser la "más importante" de sus vidas.

"¿En serio son una amenaza?"

"Todos los candidatos republicanos tratan de infundir el miedo en los electores y para ello utilizan la supuesta amenaza de la caravana de migrantes pobres y descalzos, de refugiados que se encuentran a millas de distancia" de la frontera, dijo Obama en un acto político. "¿En serio son una amenaza?", se preguntó en medio de los vítores y aplausos de las personas que colmaban el Pabellón de la Universidad de Illinois en Chicago.

El expresidente, visiblemente cansado y afónico por los días en que ha estado en campaña alrededor del país, habló durante 45 minutos y dijo que una forma de llamar a la responsabilidad al Gobierno es votar, porque "el carácter de nuestra nación está en juego", aseveró.

"Cuando las palabras no significan nada, cuando la gente puede decir falsas verdades, en realidad, lo opuesto de la verdad, y no hay consecuencias, la democracia no puede funcionar, las sociedades no funcionan", expresó. "Cuando se vota, cuando se participa en el proceso político, se puede tratar de controlar la mala conducta" de los candidatos, afirmó.

Elecciones de mitad del mandato

La presencia de Obama en Chicago, a dos días de las elecciones de mitad del mandato presidencial, en las que se renovará parte del Congreso y se elegirán gobernadores en algunos estados, se dio en el décimo aniversario de su elección como el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos.

Obama ha asumido un papel más público este otoño después de abstenerse de ofrecer un contrapunto completo a las políticas de Trump, que han tratado de desmantelar el legado de Obama. Sin invocar su nombre, Obama ha acusado a Trump de mentir y "infundir miedo" y ha advertido a los demócratas que no se distraigan.

Trump ha respondido, acusando a Obama de dejar atrás un camino de promesas rotas sobre el comercio, la recuperación económica y una promesa durante su presidencia de que los pacientes podrían mantener a sus médicos bajo su ley de atención médica.

FEW (EFE, AP)

