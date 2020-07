NYT: Hackeo a Twitter fue obra de un grupo de “gamers”

Los hackers involucrados en el reciente pirateo de cuentas de Twitter de alto perfil son jóvenes amigos sin vínculos con el crimen organizado, según publicó este viernes (17.07.2020) el diario The New York Times.

El ataque -que tanto Twitter como la policía federal están investigando- comenzó con un mensaje entre hackers (piratas informáticos) en la plataforma Discord, un servicio de chat popular entre los gamers, según rotativo. El periódico dijo que había entrevistado a cuatro personas que participaron en el hackeo y que compartieron registros y capturas de pantalla dando cuenta de lo sucedido.

"Las entrevistas indican que el ataque no fue obra de un país, como Rusia, o de un grupo sofisticado de piratas informáticos", aseguró el New York Times.

"En cambio, fue hecho por un grupo de jóvenes, uno de los cuales dice que vive en casa con su madre, que se conocieron debido a su obsesión por poseer nombres inusuales en las redes, en particular una letra o un número, como @ y @ 6 ". En tanto, Twitter afirmó en su momento que parecía tratarse de un "ataque coordinado (de parte) de personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas y herramientas internos".

Más de 100.000 dólares en bitcoins fueron remitidos durante el ataque a Twitter, indicó Blockchain.com, un sitio que monitorea las transacciones en criptomonedas. Los jóvenes hackers entrevistados por el New York Times dijeron que un usuario misterioso que se llamaba Kirk inició el esquema con un mensaje y fue quien tuvo acceso a las cuentas de Twitter.

ama (afp, The Telegraph, The New York Times)

