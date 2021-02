Nuevo documental sobre Billie Eilish, una niña prodigio

"Esta es la cama de mis padres. Aquí es donde duermo, porque en mi habitación tengo miedo a los monstruos", dice Billie Eilish, mientras la cámara está enfocada hacia su rostro. El tráiler de "The World's a Little Blurry", algo así como "El mundo es un poco borroso",intercala imágenes de la joven con el pelo a veces azul y otras verde jugando con su hermano, grabando una canción o hablando de amor.

Luego están las grabaciones en las que la joven cantante explica a su público lo importante que es vivir el momento: "Chicos, ¿están bien? Tienen que estar bien, porque ustedes son la razón por la que estoy bien".

La joven estrella muestra cómo hace malabarismos entre la exaltación y el miedo en un mundo lleno de incertidumbres, que forman parte de su experiencia diaria. Muchos jóvenes se identifican con la artista: "Es un momento terrible para ser adolescente, los jóvenes están deprimidos", dice la madre de Eilish en la cinta, que se estrena en la plataforma de transmisión Apple TV+ este viernes (26.2.2021). "Se trata de un documental del cineasta, documentalista, director de teatro y productor estadounidense R.J. Cutler.

Billie Eilish durante una actuación en Holanda en 2019

Una vida casi del todo documentada

El documental se centra en la realización del álbum con el que debutó la cantante: "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", que fue lanzado en 2019 y cosechó éxitos mundiales con canciones como "Bad Guy", "You Should See Me in a Crown" o "Bury A Friend". En total, Eilish y su hermano Finneas ganaron siete premios Grammy en 2020, incluido uno a la mejor canción ("Bad Guy") y al mejor álbum del año.

Finneas recibió el Grammy al Mejor Productor, mientras que su hermana se llevó los premios al Mejor Cantante Revelación y Mejor Actuación Pop Solista. Los hermanos, cuya educación escolar tiene lugar en casa, escriben canciones juntos en la habitación de Finneas en la casa de sus padres en Highland Park, Los Ángeles.

Según "Los Angeles Magazine”, el director Cutler y su equipo comenzaron a filmar en 2019. Sugirieron que los protagonistas hablaran y no hubiese cortes de por medio y que las apariciones fuesen en un ambiente íntimo. El propio Cutler calificó el escenario de "una gran oportunidad para nosotros, los cineastas". Después de todo, la vida de Eilish, como la de la mayoría de los jóvenes nacidos en 2001, está registrada con imágenes. En su dormitorio había una cámara GoPro y cuando los niños tenían ganas, la encendían. Cuando había una reunión o una canción, su madre encendía su iPhone y filmaba. "Ella ve cosas, que solo una madre puede ver, la extraordinaria perspectiva de una madre", dijo Cutler a la revista.

Una artista que bate récords

Eilish comenzó a darse a conocer en el mundo de la música en 2015 cuando grabó algunas canciones a los 13 años, con su canción "Ocean Eyes", que fue escrita y producida por su hermano Finneas. Los dos la subieron a SoundCloud para que su maestro de baile pudiera acceder a ella, dijo Eilish a la revista "Teen Vogue" en 2017. Un sitio web llamado HillDilly encontró la canción, la publicó y la convirtió en un éxito. Desde entonces no ha habido vuelta atrás para Eilish. No solo es la persona más joven y la primera mujer en ganar las cuatro categorías principales de los Grammy, sino también la artista más joven en escribir y cantar el tema central de un filme de James Bond.

"Un trocito de mi vida"

Hablando del documental con el director Colbert, Eilish le dijo que le pareció "muy invasivo" tener una cámara a su alrededor todo el tiempo. "Pero también fue divertido porque, como seres humanos, creo que todos tendemos a sentirnos bastante irrelevantes todo el tiempo. Y a veces pensé, oye, fue divertido tener gente alrededor, literalmente, están ahí para verte vivir tu vida". Contó que en el documental hay "mucho de mí", lo que hizo que para ella fuera aún más difícil verlo, porque, en sus propias palabras, estaba "súper nerviosa" en esos momentos.

La cinta se rodó durante un período de tres años, así que los espectadores no deberían asumir que en el documental se cuente todo sobre ella, afirmó la cantante: "Ven un trocito de mi vida en ese momento ... y digo esto porque crecí viendo documentales sobre artistas. Cuando era más joven, mi cabeza pensaba entonces: Oh, ahora lo sé todo sobre ellos."

