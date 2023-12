Nueva Zelanda Salven a los Kiwis!

Imagen: Pete Kirkman/AFP

Antes eran doce millones, hoy casi llegan a los 70000. La cantidad de Kiwis en Nueva Zelanda se a reducido drásticamente.



Las ratas son su principal amenaza al invadir sus nidos subterráneos y matarlos junto a sus grandes huevos.

Imagen: Alina Thiebes/dpa/picture alliance

Voluntarios y voluntarias intentan ayudarles recolectando y incubando sus huevos, una de ellas es Bronnie Kennedy, una maestra jubilada. Ella dice: "Los Neozelandeses nos autodenominamos Kiwis. Seríamos muy tontos si nos quedáramos mirando como desaparecen los pájaros".



Por eso se interna junto a otros voluntarios en la maleza buscando huevos de Kiwi. El problema es que no son fáciles de encontrar.



El reportero de DW Joel Dullroy les acompañó.

