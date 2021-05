Nueva especie de hormiga recibe el primer nombre científico de género neutro

Una especie de hormiga recién descubierta en Ecuador ha sido bautizada con el sufijo "-they", del pronombre inglés "they" –que se puede traducir como "nosotros/as" en el español–, en lugar del tradicional sufijo latino de género, para celebrar la diversidad de género.

Así, la hormiga de mandíbula trampa en miniatura lleva el curioso nombre latino Strumigenys ayersthey, entre otros cientos que también reciben nombres en honor a personas, pero que terminan con "-ae" (femenino) "e -i" (masculino).

El insecto fue encontrado por primera vez por Philipp Hoenle, de la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania), durante una investigación cooperativa en la Reserva Río Canandé en 2018. Hoenle envió una fotografía al experto taxonómico Douglas Booher, de la Universidad de Yale, que la reconoció como una nueva especie del género Strumigenys.

En contraste con las prácticas tradicionales de denominación de especies, Booher sugirió entonces usar el identificador de género no binario en la lengua inglesa "they" en su lugar, nombrando a la hormiga Strumigenys ayersthey en honor al artista y activista de derechos humanos Jeremy Ayers.

Identificadores de género no binarios

"En contraste con las prácticas tradicionales de nomenclatura que identifican a los individuos como uno de dos géneros distintos, hemos elegido una voz compuesta no latinizada en honor al artista Jeremy Ayers y que representa a las personas que no se identifican con las asignaciones de género binarias convencionales: Strumigenys ayersthey".

"El 'they' reconoce los identificadores de género no binarios para reflejar la reciente evolución en el uso de pronombres en inglés - 'they, them, their' y abordar una comprensión más inclusiva y expansiva de la identificación de género", dice Booher, quien curiosamente, se unió con nada menos que el cantante y letrista de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M., Michael Stipe, para la redacción de la sección de etimología del artículo de investigación.

Vista de la cabeza de una hormiga "Strumigenys ayersthey".

Jeremy Ayers

Según reporta NewScientist, Ayers fue un protegido de Andy Warhol en la década de 1970 bajo el seudónimo de Silva Thinn. Murió en 2016. "Se identificaba como gay fuera de su personaje de Warhol, pero le pongo su nombre con el sufijo añadido para incluir a todas las personas no binarias por su activismo", dijo Booher.

Cuando se le preguntó por la elección del nombre de la hormiga, Booher dijo: "Un animal tan bello y raro era justo la especie para celebrar tanto la diversidad biológica como la humana. Los pequeños cambios en el lenguaje han tenido un gran impacto en la cultura. El lenguaje es dinámico y así debería ser el cambio de nombre de las especies, un lenguaje básico de la ciencia".

El Strumigenys ayersthey se distingue por la superficie de su cutícula, predominantemente lisa y brillante, y por sus largas mandíbulas de trampa, que la hacen única entre las casi mil especies de su género.

"El descubrimiento de una hormiga rara tan inusual pone de relieve la importancia de la exploración científica y la conservación de la región del Chocó en Ecuador, que es al mismo tiempo una de las zonas más biodiversas y amenazadas de nuestro planeta", añaden los investigadores para concluir.

FEW (ZooKeys, NewScientist, EurekAlert!)