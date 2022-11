"No vamos a sacrificar nuestros compromisos climáticos por Rusia"

El presidente Francés, Emmanuel Macron, pidió este lunes (07.11.2022) un "shock" financiero para ayudar a luchar contra el cambio climático a los países pobres y emergentes -que a menudo son los más vulnerables a sus efectos- y exigió que todos los países ricos cumplan con sus promesas de asistencia, independientemente de la guerra en Ucrania y de las amenazas energéticas de Rusia.

Durante su intervención en la asamblea de líderes de la Cumbre del Clima COP27, que se celebra en Egipto, Macron hizo un alegato por la justicia climática y defendió que la lucha contra el calentamiento global no puede ser una variable que dependa de la guerra en Ucrania o de otras circunstancias porque es una prioridad inmediata. "La urgencia climática está aquí, no es para mañana (...) No vamos a sacrificar nuestros compromisos climáticos por las amenazas energéticas de Rusia", subrayó Macron.

Se trataría de ir más allá de los 100.000 millones de dólares anuales consensuados en los Acuerdos de París de 2015 en ayudas en favor de los países en desarrollo para financiar su acción contra el cambio climático. El presidente francés avanzó que, junto a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, su Gobierno trabaja en diseñar para la próxima primavera una batería de recomendaciones para que grandes organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tengan en cuenta las vulnerabilidades climáticas.

Macron aprovechó su estancia para reunirse con el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak. "Han mencionado sobre todo el refuerzo continuo de la ayuda aportada a las fuerzas armadas ucranianas, así como la urgencia de responder a las necesidades vitales de Ucrania para prepararse para pasar el invierno", detalló la Presidencia francesa en un comunicado. "Fue formidable reunirme con el presidente Macron para hablar no solamente de la lucha contra la inmigración ilegal sino de otros temas en los que queremos colaborar estrechamente" afirmó por su parte el dirigente británico.

lgc (efe/afp)