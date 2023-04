"No hay otro camino para la paz" que el diálogo

EE.UU. acusa a Brasil de repetir "propaganda rusa y china" sobre Ucrania

Ojalá todos repitamos como loros lo que dice Brasil, porque es cierto. La OTAN fomenta, financia y promueve la guerra.

Miguel Castellanos Avellaneda, Colombia

No es el único que se pronuncia para buscar la paz. Los grandes problemas y diferencias siempre se han arreglado a través del diálogo, ya que es el primer y el último recurso para una reconciliación. No hay otro camino para la paz.

Jorge Adhemar Gallardo Gonzales, Facebook

Lo que dice Lula da Silva no se ajusta con la realidad. Rusia invadió Ucrania y la ha destrozado, destruyó vidas, familias y a los jóvenes que podrían haber sido científicos, filósofos, educadores, etc. Un desastre para la humanidad y todo es responsabilidad directa de Putin. Que la historia y el mundo lo juzgue por los crímenes de lesa humanidad.

Gustavo Hernández, Facebook

Con esto demuestran la total incapacidad de resolver el problema, es una situación lamentable. Los líderes mundiales también demuestran una falta de conciencia frente a la situación.

Mario Antonio Ruíz, Perú

Estados Unidos nunca pregona la paz, al contrario.

Raúl Antonio Suarez, Facebook

Brasil tiene toda la razón. Todos los países saben quienes financian esta guerra.

Matías Rey, Facebook

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Diario salvadoreño El Faro se muda a Costa Rica

Cuando todas las opiniones favorecen a un Gobierno es porque el Gobierno está metiendo la mano en los medios de comunicación. Esto es lo que nos ha enseñado la historia.

Jorge García, Facebook

También en Guatemala, hay persecución contra periodistas y operadores de justicia por parte del Gobierno.

Selvin Hidalgo, Facebook

Gracias a ellos se conoció la corrupción de los Gobiernos anteriores. Pero, cuando empezaron a sacar a la luz los casos de corrupción del Gobierno de turno, dejaron de ser un medio con objetividad.

Ana Alemán, Facebook

Así se comienza a dañar la democracia. Que lástima que la gente de mi país no pueda ver más allá.

Josue Gomez, Facebook

Universidad en Colombia otorga título de "abogade" a persona no binaria

¿Por qué no gradúan a alguien con un diploma en braille? ¿Qué pasa con la inclusión de las personas con bajos recursos, o las personas con discapacidades diferentes, o las personas autistas, con dislexia, entre otros? Esto no es motivo de orgullo, es una tristeza que no promuevan la verdadera inclusión.

Jung Suh Melo, Colombia

El idioma cambia con el pasar de los años.

Isaac Vargas, Facebook

El futuro del mundo está en las manos de los jóvenes de hoy. Dejemos que ellos construyan su mundo porque nosotros, los viejos, ya tuvimos nuestra oportunidad y lo único que hicimos fue crear caos, guerra, pobreza, desigualdad, corrupción, etc.

C. Merkhasian, Facebook

¿Nos estamos volviendo tontos? El IQ se estanca, segun estudio

La verdad es que sí. La vida sedentaria y el uso excesivo de la tecnología son una de las razones.

Adriel Torres, Facebook

Las ideologías que se promueven, el facilismo, el placer inmediato y la tecnología que reemplaza cada vez más la inteligencia del hombre generan adicciones y hacen que se formen hombres más débiles sin capacidades de resiliencia, y sin poder manejar la frustración. Hay mucho por reflexionar y modificar.

Ibett Calero, Facebook

Es nuestra responsabilidad adquirir nuevos conocimientos, pero cada vez somos más flojos.

Luis Abraham Sánchez Estrada, Facebook

