Nayib Bukele a comunidad internacional: "no se metan" con el tema de la paz

El gobernante salvadoreño dijo que "nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia" y que "la inmensa mayoría de salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz".

Foto de archivo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este domingo (16.01.2022) a la "comunidad internacional" que "no se metan" con la decisión de no conmemorar oficialmente la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992). "Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo, este es un país libre; pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la 'Comunidad Internacional' que casi demandan su celebración: no se metan", publicó en su cuenta de Twitter. Bukele añadió que "nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia" y que, a su juicio, "la inmensa mayoría de salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz". "Nuestra Asamblea Legislativa, electa por el pueblo en elecciones libres, ha derogado con 3/4 de los votos el decreto de celebración y ha declarado el 'Día de las Víctimas del Conflicto Armado'", sostuvo. El Salvador cumplió este domingo 30 años desde que se firmaron los Acuerdos de Chapultepec (México), para frenar la guerra civil y democratizar el país. La efeméride estuvo marcada por la derogación de la conmemoración oficial y una protesta contra el Gobierno en la capital del país centroamericano. ama (efe, diario El Salvador) Ver el video 02:18 Nueva marcha contra Bukele en El Salvador

