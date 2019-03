Nélida Piñón: “La frontera limita el conocimiento y la percepción de las cosas”

Nélida Piñón es una de las autoras más reconocidas de Brasil. Ha escrito más de 20 de libros, y ha recibido no menos premios y distinciones, entre ellos, el Príncipe de Asturias a las Letras. Y es que ella, sobre todo, es hija de múltiples culturas. Su corazón habla en portugués, pero el gallego y el español la acompañan desde la cuna. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras y su primera presidenta mujer, pero también académica correspondiente de la RAE y de la Academia Mexicana de la Lengua, y académica de honor de la Real Academia Gallega.

Ha pasado los 80 años, pero su magnetismo luce intacto. Tiene la conversación fácil y amena. Literatura, historia, lenguas, culturas, el mundo de hoy, pero también recetas culinarias, qué llevar en la valija, y su perrita "Susy Piñón” se suceden en la charla. Todo sin premura y en un clima relajado, como si conociera a esta periodista de toda la vida, como si ella no fuera la celebridad que es y no estuviera a horas de ser la oradora de la primera sesión plenaria del VIII Congreso de la Lengua Española.

Deutsche Welle: ¿Qué significa para usted haber sido invitada a hablar en la primera sesión del Congreso de la Lengua Española, lo cual por segunda vez en la historia recae sobre un escritor no hispanohablante?

Nélida Piñón: Pues, una sorpresa muy agradable y un gran honor. Le cuento que mi discurso ya está listo e impreso en letras grandes, así lo puedo leer sin dificultad. Voy a decir exactamente esto: que los ruidos lingüísticos de mi familia, de mi casa, no coincidían con los ruidos de la calle, porque yo escuchaba gallego, castellano y el portugués de los inmigrantes (y en la calles de Río de Janeiro escuchaba portugués). Y para mí, todo eso ha sido una maravilla, porque yo nací en una cuna ya universal, que me lanzó al mundo, dándome la conciencia de que yo era una niña de cultura doble.

Justamente las migraciones son uno de los grandes temas de su obra, y es a la vez una cuestión tan actual...

En mi caso personal, el hecho de haber nacido en un hogar gallego-español, ha sido una maravilla. Yo me convertí en una cosmopolita, porque sé que el mundo es amplio. La frontera limita el conocimiento, limita la percepción de las cosas.

Yo desde niña he convivido con la promesa que mi familia me había hecho de que un día conocería España. Y a los 10 años me llevaron a España, y me quedé dos años, más bien en Galicia. Por tanto, me he dado cuenta de que mi imaginario se fundamentaba en lo que había en el mundo. Y me permite ser mejor brasileña, porque no soy solo brasileña: entiendo el mundo previo a ser brasileña.

¿Cómo es su relación con el portugués y con el español?

Yo tengo una gran pasión por el portugués, yo soy una de las grandes cultoras de la lengua portuguesa, y no puedo vivir sin ella. Mi corazón está ocupado por el idioma portugués, pero el idioma español es una belleza, un idioma extraordinario. Yo soy una enamorada de la literatura española. Justamente, en el discurso, voy a hacer un recorrido por la presencia del español en Brasil y en la genealogía histórica de las Américas.

¿Usted sostiene que "el español está presente en la psique de Brasil”?

Sí, es verdad, está presente. No se olvide que Brasil de 1580 a 1640 perteneció a España, era una posesión filipina. Un brasileño puede entender muy bien el español. Y, aunque ahora ha cambiado, los brasileños entienden el cancionero español, los boleros. Y la literatura hispanoamericana ingresó a Brasil con mucha naturalidad.

¿Cómo ve el español de hoy?

Yo lo veo muy bonito. La gente lo habla bien. En el idioma español hay una preservación casi extenuante del pronombre. Es una lengua muy linda y la literatura española, en todas sus dimensiones y creaciones, lo prueba. ¡Es un idioma soberbio!

¿Cómo ha sido su relación con la literatura hispanoamericana?

Desde muy temprano empecé a leer la literatura hispanoamericana. Le cuento una anécdota: cuando era muy joven, fui presentada a un crítico muy famoso, un poco arrogante pero brillante, y le dije que yo tenía adoración por un escritor que no era conocido en Brasil: Jorge Luis Borges. ¿Sabe qué hizo él? Se arrodilló y besó mi mano. (ríe)

Y además, mire, nunca he hablado de esto, es que yo he tenido y tengo una vida tan intensa que hasta yo dudo de haberla vivido, pero yo llevé el libro "Cien años de soledad” (obra de Gabriel García Márquez) en español para ser publicado por editoriales brasileñas; lo llevé a la editora Sabiá.

O sea, yo siempre conocía todo lo que estaba saliendo, y en ese entonces no había Google, era muy difícil, pero yo lo intentaba.

¿Qué busca alcanzar en la vida?

Pues, paz, serenidad y salud. Además, la alegría de vivir, aunque sea una mujer de edad. Y que no me falten emociones. Yo lo que quiero tener siempre es el poder de emocionarme.

¿Cómo se define a sí misma?

Prefiero que lo hagan los otros, y si es posible, que me favorezcan.

