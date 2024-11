Musk y Trump: cuestiones éticas y conflictos de intereses

Mucho se ha escrito sobre la amistad entre Donald Trump y Elon Musk. Trump ya ha confirmado que la nueva agencia en la que trabajará el hombre más rico del mundo se llamará Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Musk?

Nadie sabe realmente con exactitud qué hará Musk . Probablemente formará parte de un pequeño grupo asesor fuera del Gobierno y sin ninguna autoridad regulatoria real.



El DOGE pretende recortar 2.000 millones de euros del presupuesto federal de Estados Unidos, que asciende a aproximadamente 6.400 millones de euros en el año fiscal 2024, reduciendo de forma permanente el tamaño del Gobierno federal, la burocracia, las regulaciones y los gastos innecesarios. El proyecto finalizará en julio de 2026.



Donald Moynihan, profesor de políticas públicas en la Escuela Ford de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan, cree que Musk "no tiene experiencia real con el Gobierno más allá de demandarlo o difundir teorías de conspiración al respecto". "De lo único que ha hablado Musk es de reducir costos y castigar a las personas con las que no está de acuerdo. Sus cálculos básicos no cuadran”, añade.



Subsidios gubernamentales

Musk ya tiene mucho entre manos con sus seis empresas, como Tesla, SpaceX y la plataforma X. Varias de ellas reciben subsidios gubernamentales o contratos federales directos. También desarrollan y utilizan innovaciones y tecnología que han traspasado los límites regulatorios.

"No puedo pensar en otro caso de alguien con conflictos tan claros y obvios como un funcionario público que ofrece asesoramiento sobre presupuesto, estructura y destitución de empleados que afectan directamente a sus negocios", dijo Moynihan. "Es caricaturescamente corrupto", zanja Moynihan.



Durante la última década, estos contratos de SpaceX ascendieron a más de 15 mil millones de dólares, según cifras analizadas por The New York Times. Sólo en 2023, las empresas de Musk firmaron 100 contratos diferentes con 17 agencias federales por un total de 3.000 millones de dólares.

Musk contará con la ayuda de Vivek Ramaswamy, otro emprendedor rico, para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE. Imagen: Chip Somodevilla/Getty Images





Otros conflictos de intereses



Musk tiene un historial de altercados públicos con departamentos federales y otros reguladores. Una investigación realizada por el regulador del mercado financiero de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), dio lugar a acusaciones de fraude de valores bursátiles en 2018. Su renuncia como presidente de Tesla fue parte del acuerdo posterior.

Tesla ha recibido enormes exenciones fiscales y otros incentivos de varios estados. A nivel federal, tiene un pequeño contrato gubernamental para suministrar algunos vehículos. Pero Musk podría convencer a Trump, entre otros asuntos, de mantener los créditos fiscales para los vehículos eléctricos (EV), las ventas, o aumentar los aranceles a los competidores que fabrican vehículos en México o en otros lugares.

Las otras empresas de Musk, xAI, The Boring Co, Neuralink y X no tienen contratos gubernamentales. Aun así, tienen mucho que ganar al estar cerca de Trump. Esta cercanía podría impulsar la inteligencia artificial, influir en otras regulaciones o ayudar a bloquear a sus rivales.

¿Podría terminar la amistad entre Trump y Musk?

Hasta ahora, Trump ha sido cauteloso con Musk: sólo "brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala". Y esto es importante, porque la ley federal prohíbe la participación en asuntos gubernamentales cuando hay intereses financieros.

Trump y Musk son dos grandes personalidades a quienes les encanta ser el centro de atención, pero, concretamente, el presidente electo "no soporta que lo eclipsen", subraya Moynihan.

(rmr/ms)