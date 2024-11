Murió Quincy Jones, un grande de la música estadounidense

Quincy Jones, una gran influencia en la música estadounidense por su trabajo con artistas que iban desde Count Basie a Frank Sinatra y que luego reformuló la música pop al colaborar con Michael Jackson, murió el domingo a la edad de 91 años, dijo su publicista.

Fue, entre otros méritos, el productor de 'We Are The World', la canción de 1985, compuesta por Lionel Ritchie y Michael Jackson, un himno para la recaudación de fondos contra el hambre en África, capaz de congregar a 45 grandes artistas como Tina Turner, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan o Bruce Springsteen.

rml (ap, reuters, noticia en desarrollo)