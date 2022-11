Mundial de fútbol: Trabajadores migrantes en Qatar

Sujan Begun, de Bangladesh, viajó a Qatar para dar a su familia una vida mejor. Pero volvió en un ataúd y las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas. Malcolm Bidali, de Kenia, también trabajó en el país árabe y terminó en prisión. Ahora está de regreso en su tierra natal y quiere ayudar a otros trabajadores migrantes. Sin embargo, a pesar de la atención mediática que suscita la Copa Mundial de Fútbol, parece difícil lograr cambiar esta situación en Qatar. Un informe de Florian Nusch, con ilustraciones de Aleksandra Kononova.

