Multitudinaria marcha contra el Gobierno de Serbia

Decenas de miles de personas han protestado este domingo (22.12.2024) en Belgrado contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, exigiendo responsabilidades por el colapso de la estación de tren en Novi Sad el 1 de noviembre pasado, que dejó 15 muertos. La manifestación, una de las más grandes de los últimos años en Serbia, fue convocada por estudiantes y sindicatos de agricultores. "Estamos todos bajo esa marquesina", decía una de las pancartas desplegadas en la plaza principal de Belgrado.

Reunidos en la céntrica plaza Slavija, estudiantes y ciudadanos pedían a gritos la dimisión del Ejecutivo y la publicación de toda la documentación sobre las obras de renovación en la estación de tren derrumbada. En las pancartas se podían ver lemas como: "Vuestras manos están manchadas de sangre", "Cárcel, no dimisiones", "Nosotros no somos vuestros hijos" o "Los estudiantes no callan, los matemáticos han calculado: el número de demandas cumplidas es 0".

"Lo primero que queremos es que el Gobierno deje de mentir y que termine la corrupción, que es sinónimo de este Gobierno", afirmaba Visnja, una estudiante, a la agencia Efe. Aunque el Ejecutivo ha aseverado en varias ocasiones que ha cumplido con todas las demandas de los manifestantes y ha pedido a los estudiantes que regresen a sus actividades y pongan fin a las bloqueos, los estudiantes continúan organizando protestas.

Más de 50 facultades en Belgrado, Novi Sad, Nis y Kragujevac están bloqueadas por protestas estudiantiles que exigen responsabilidades por el accidente en la estación de Novi Sad, una ciudad a 70 kilómetros al noreste de la capital. Los actores de cine y teatro más populares de Serbia se unieron a la protesta, y el actor Bane Trifunovic describió la manifestación del domingo como "un festival de la libertad".

En una muestra de confianza, el presidente serbio inauguró el domingo un tramo de una autopista recién construida en el centro de Serbia. Vucic dijo que no cedería ante las demandas de la oposición de formar un gobierno de transición y acusó a sus oponentes de utilizar a los estudiantes para intentar hacerse con el poder. "Los venceremos de nuevo", dijo Vucic. "Ellos (la oposición) no saben qué hacer, salvo utilizar a los hijos de los demás".

Los fiscales han arrestado a 13 personas por la tragedia de Novi Sad, incluido un ministro del gobierno cuya liberación más tarde alimentó el escepticismo público sobre la honestidad de la investigación.

