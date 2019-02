Mujer que se unió a EI con 15 años pide volver a Reino Unido

Desde un campo de refugiados en el este de Siria, Shamima Begum, una mujer británica de 19 años, pidió "piedad” a las autoridades de Reino Unido, que le quitaron la nacionalidad por haberse sumado a las filas del Estado Islámico cuando tenía solo 15 años. En entrevista con Sky News divulgada este jueves (21.02.2019), la joven también solicitó que su caso sea reexaminado.

Begum, que acaba de dar a luz a su tercer hijo -los otros dos fallecieron en Siria-, dijo que el recién nacido no se encuentra bien y necesita "suministros”. "No tengo tarjeta porque la perdí, así que tengo que correr de un lado para otro para cuidar de mi hijo, que está enfermo, y no puedo hacer mucho por él”, agregó. El abogado de su familia, en tanto, dijo que apelará a la decisión del Gobierno de Theresa May. Según el derecho internacional, un país no puede dejar apátrida a una persona.

La mujer previamente había dicho que no tenía problemas con las decapitaciones realizadas por el Estado Islámico, pero ahora dijo estar dispuesta a cambiar y por eso considera pertinente que su caso sea "reevaluado con un poco más de piedad”.

"Ya no soy la misma tonta”

Begum dijo que podría optar por solicitar la nacionalidad holandesa. "Mi marido es de Holanda y tiene familia en Holanda", arguyó la joven, que se casó con un miliciano de Estado Islámico de dicha nacionalidad, con el que ha tenido los tres hijos. El radical fue detenido por las unidades kurdas que asedian la localidad de Al Baghuz, reducto final del grupo terrorista.

"Si él consigue que le envíen a prisión a Países Bajos puedo esperarle un tiempo mientras esté en prisión”, dijo la mujer. "No soy la misma estudiante tonta de 15 años que se escapó de Bethnal Green hace cuatro años” con dos amigas del colegio, aseguró, al tiempo que afirmaba no lamentar haber viajado a Siria, pese a que vio morir de hambre y enfermedades a sus dos hijos más pequeños, y el tercero se encuentra enfermo.

"No tengo grandes esperanzas. Cada vez se están haciendo más pequeños”, ha comentado respecto a Estado Islámico, afirmando que también ahora hay "mucha opresión y corrupción". "Realmente no creo que merezcan la victoria”, sostuvo.

DZC (AFP, Europa Press)

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico La bandera del terror Allá, al fondo, se ve la bandera del terror. El Estado Islámico domina un tercio del territorio de Siria. En ese tercio, justo en el límite con Turquía, se encuentra Tel Abyad, que forma una sola ciudad junto a la localidad turca de Akcakale. Activistas aseguran que desde que el EI controla Tel Abyad, la frontera se encuentra cerrada.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Raqqa, la capital del EI En Raqqa impera el negro: los edificios públicos tienen la bandera del EI, que es de ese color. Hasta los pasaportes emitidos por la guerrilla son oscuros. Las mujeres no pueden salir solas a la calle y siempre deben ir cubiertas por completo con vestimentas... negras. En los antiguos edificios públicos ahora operan los "ministerios" del EI.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Rezar o morir Todos los días se hace un llamado a realizar plegarias. Entonces, los comerciantes deben cerrar sus tiendas y las personas deben salir de sus casas para ir a las mezquitas. De lo contrario, podrían ser detenidos y eso, bajo el dominio del EI, puede significar derechamente la muerte.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Todo es de Alá, todo es del EI Pese a la aparente normalidad que podría deducirse al observar estas fotografías, la realidad es bien distinta. Los más jóvenes deben entrenarse en campos militares del EI, los comerciantes deben pagarles un tributo y si los combatientes quieren, pueden llegar a una casa, desalojarla y hacerla propia... Ellos dicen que todo es de Alá, entonces todo es de ellos.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Jugando con la guerra Los niños de la foto cargan restos de basura y de un avión de la Fuerza Aérea de Siria abatido en las afueras de Raqqa el pasado 16 de septiembre. Fue la primera vez que los milicianos, usando armas antiaéreas, derribaron a una aeronave de las fuerzas de Bashar al Assad.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Beneficios para los combatientes En las localidades controladas por el EI no se puede fumar, escuchar música ni vestir de forma poco recatada. CNN mostraba cómo un hombre increpaba a una mujer en Raqqa, porque podía ver sus facciones a través de su burka. Los combatientes, en cambio, disfrutan de privilegios: cobran un salario, pueden visitar bares y portar armas, imponiendo el terror. "Son una mafia", dice un residente.

Así se vive bajo el dominio del Estado Islámico Exhibición de músculo militar En todas las ciudades conquistadas, los combatientes del EI realizan paradas militares para exhibir su músculo guerrero. Ahí abundan los fusiles de asalto y armas cortas, pero también se les ha visto vanagloriarse de tanques capturados a los Ejércitos de Siria e Irak, así como vehículos blindados e incluso misiles Scud robados de los arsenales iraquíes, país donde incluso han atacado usando cloro. Autor: Diego Zúñiga



