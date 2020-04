Muere el cineasta mexicano Gabriel Retes

Fascinación limítrofe: la frontera mexico-estadounidense en el cine

Sin lugar para los débiles

"No Country for Old Men" ("Sin lugar para los débiles"), la película de 2007 ganadora de un Oscar dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen, trata sobre drogas, mafia, muerte y fraude. También se desarrolla en una tierra peligrosa donde pocos tienen el lujo de crecer: la frontera entre Estados Unidos y México.