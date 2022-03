Moscú quiere beneficiarse del acuerdo nuclear con Irán y exige cooperación

Las negociaciones que se llevan a cabo desde hace casi un año en Viena para reactivar el acuerdo nuclear internacional (JCPOA) con Irán, deberían concluir precisamente esta semana. Los países de la Unión Europea (UE) que participan en las negociaciones del "E3" -Alemania, Francia y el Reino Unido- están apretando el paso. No habrá más rondas a "nivel de expertos" ni más "conversaciones formales", según anunció en Twitter el coordinador de la UE para las negociaciones, Enrique Mora.

El sábado pasado, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) acordaron un plan de acción para aclarar las actividades nucleares secretas de antaño de la república islámica. De ese modo, se ha superado un importante obstáculo. Sin embargo, aún quedaban por resolver "cuestiones fundamentales" entre Teherán y Washington. Por ejemplo: hasta qué punto deben levantarse las sanciones estadounidenses contra Irán.

Moscú quiere beneficiarse del fin de las sanciones a Irán

Ahora se ha añadido un nuevo obstáculo: Moscú, al igual que Pekín, participante del acuerdo nuclear, ha cuestionado el pacto repentinamente. Rusia no debe verse perjudicada si Washington levanta las sanciones aplicables a Irán a nivel internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov. Y exigió a Estados Unidos "garantías por escrito" de que las "agresivas sanciones contra Rusia" puestas en marcha por Occidente "a causa del conflicto con Ucrania”, no afectarán los derechos de Rusia en el marco del acuerdo nuclear. En otras palabras, Moscú exige una cooperación sin trabas con Irán en materia de comercio, inversiones y tecnología militar.

Estados Unidos rechazó rápidamente esas demandas. Lo que solicita Lavrov es irrelevante porque las sanciones de EE. UU. contra Irán son algo completamente diferente a las que se aplican a Rusia, respondió el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Tampoco se ha aclarado aún qué es exactamente lo que exige Rusia a Irán. "Todavía estamos esperando más detalles (de Moscú)", dijo el lunes a la prensa el portavoz iraní de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh. Ese mismo día, el jefe de la delegación iraní, Ali Bagheri Kani, abandonó las conversaciones en Viena con poca antelación para realizar consultas en Teherán. El miércoles, el "E3" dijo a la Junta de Gobernadores del OIEA: "Pedimos a todas las partes que tomen las decisiones necesarias para llegar a una conclusión, y a Rusia, que no imponga condiciones irrelevantes para dicha conclusión."

El jefe de la delegación iraní, Ali Bagheri Kani, está de vuelta en Viena tras las consultas realizadas en Teherán.

"Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, ha habido preocupaciones (en la parte occidental) sobre que la confrontación entre Rusia y Occidente podría tener un impacto negativo en las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear con Irán", dijo a DW Hamidreza Azizi, experto en Irán del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), con sede en Berlín. "Se teme que Moscú podría intentar utilizar las conversaciones de Viena como palanca para llegar a un 'acuerdo' con Occidente sobre la cuestión de Ucrania. Por otro lado, se esperaba que Moscú, como potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, quisiera por interés propio frenar el arma nuclear iraní y que, por tanto, Moscú tratara las cuestiones de Ucrania e Irán por separado", explicó el experto.

Nueva coyuntura debido a la enorme presión occidental sobre Moscú

Sin embargo, principalmente debido a la creciente presión internacional, esos "compartimentos separados" ya no son una opción para Rusia, afirma Azizi. Moscú persigue ahora un "juego de suma cero con Occidente". En el mejor de los casos, continúa, la exigencia rusa de garantías de que los negocios y las relaciones con Irán no se verán alterados, es solo una "maniobra política" para recordar a EE. UU. y a la UE que aún necesitan la cooperación de Moscú para resolver algunos problemas urgentes.

"La República Islámica ha intentado durante décadas presentar a Rusia como un aliado o al menos como un socio estratégico. Sería un enorme revés si ahora admitieran públicamente que han sido engañados por los rusos. Al mismo tiempo, Teherán parece querer el acuerdo incluso más ahora que antes, ya que el aumento de los precios del petróleo podría contribuir en gran medida a la recuperación de la economía iraní, afectada por las sanciones”, señala Azizi.

A partir de la invasión rusa a Ucrania, el precio del petróleo ha alcanzado su nivel más alto desde 2008. Mientras tanto, las exportaciones de petróleo iraní se han desplomado ante las sanciones de Estados Unidos. Aunque no hay datos oficiales al respecto, las estimaciones apuntan a que los volúmenes de exportación han caído de unos 2,8 millones de barriles diarios en 2018, a tan solo 700 mil.

Por su parte, el experto en energía Dalga Khatin Oglu cree que Irán no podrá recuperar inmediatamente su lugar en los mercados del petróleo si se levantan las sanciones. "Sus principales clientes en Asia, como Corea del Sur, Japón o India, han buscado otros países proveedores. En 2015, cuando se alcanzó el acuerdo nuclear, Irán necesitó unos meses para poder aumentar su volumen de exportaciones al nivel anterior”, señala.

¿Eje Therán-Washington contra Moscú?

"Queremos concluir un buen acuerdo y no permitiremos que ningún factor externo influya en los intereses nacionales de Irán en las conversaciones de Viena", declaró el lunes (7.03.2022) el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, a los medios de comunicación locales, tras una conversación telefónica con Lavrov. Sin embargo, no reveló nada sobre el contenido de su conversación. Hamidreza Azizi, sospecha que Irán pudo haber intentado convencer a Rusia de que no vincule el acuerdo nuclear con Ucrania.

A mediados de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, se reunió con su homóloga alemana. Analenna Baerbock. para hablar del programa nuclear de Irán.

"Pero cuanto más desesperados estén los rusos en Ucrania, menos probable será que accedan a la petición de Irán. La única opción realista para Irán sería, por tanto, iniciar conversaciones bilaterales con Estados Unidos, algo que Teherán se ha negado a hacer hasta ahora. En última instancia, son las sanciones estadounidenses las que Irán está negociando para que sean levantadas. Así, las conversaciones bilaterales con Washington podrían neutralizar en gran medida los actos de sabotaje de Moscú en la situación actual", afirma Azizi. Sin embargo, los partidarios de la línea dura del presidente iraní, Ebrahim Raisi, han rechazado hasta ahora las conversaciones directas con Estados Unidos. (ee/cp)