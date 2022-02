Ministra alemana de Defensa pide pruebas de que Rusia retira sus tropas de la frontera con Ucrania

El Gobierno de Rusia afirma que la retirada de tropas de la frontera con Ucrania ha comenzado. El Ministerio de Defensa de Moscú aseguró que hay tanques preparados para el transporte luego del fin de las maniobras. También se publicó una fotografía alusiva. Pero Washington piensa que se trata de una noticia falsa. El Gobierno estadounidense parte de que Rusia incluso ha introducido tropas adicionales en los últimos días. En la Casa Blanca se habla de unos 7.000 soldados más. La OTAN, en Bruselas, coincide con esa apreciación. En la capital belga, se reúnen este jueves (17.02.2022) los ministros y ministras de Defensa de la alianza.

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, dijo en entrevista con DW que no ve motivos para un cese de la alarma. "Escuchamos palabras que nos dan esperanza, es verdad. Pero debemos observar exhaustivamente si a esas palabras les siguen hechos y, sobre todo, cuán sostenibles son esos hechos", señaló la ministra Lambrecht en Bruselas.

Según ella, mucho depende de si Rusia retira las tropas que usaría verdaderamente para un ataque. "Tampoco se puede partir de que eso se realice en un lapso de pocas horas", admitió , pero se necesitan "pruebas contundentes" de una desescalada. "Todavía no las vemos. No vemos movimientos en ese sentido", subrayó.

Maniobras militares rusas en Bielorrusia.

Decisión sobre nuevas tropas en Rumania, recién en junio

Los ministros de Defensa de la OTAN hablaron del establecimiento de batallones adicionales en los países del sureste europeo. Esos grupos de combate multinacionales se componen de hasta 1.500 mujeres y hombres, y hasta ahora se estacionaron en los países bálticos y en Polonia.

Francia ofreció formar y dirigir un batallón en Rumania. Pero la ministra alemana de Defensa es algo reticente al respecto. Christine Lambrecht dijo a DW que, en este momento, la OTAN está utilizando la señal de disuasión. Alemania aumentó (con 367 efectivos adicionales) hasta casi 1.000 efectivos sus tropas en el grupo de batalla en Lituania, liderado por la Bundeswehr.

"Y en torno a lo que pasará luego, en torno a si se formará además un flanco en el este a largo plazo, creo que se debe llevar a cabo un examen muy exhaustivo, y no se debe decidir ad hoc. Tendremos otra reunión en junio, donde se puede discutir en detalle, y tomar una decisión", señaló la ministra.

Soldados alemanes y holandeses, en un batallón multinacional en Lituania.

"Ucrania no cumple actualmente con los requisitos"

La idea de que esta crisis de las relaciones con Rusia podría solucionarse con un acuerdo sobre una Ucrania neutral, sin miras a que forme parte de la OTAN, fue rechazada por Christine Lambrecht. "Hay líneas rojas, y tampoco podemos pasar por encima de ellas en las negociaciones. Entre ellas, la soberanía de Ucrania, el derecho internacional, y el derecho de los países a elegir a qué alianza quieren pertenecer", dijo a DW la ministra alemana de Defensa.

Sin embargo, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró la víspera, en su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, que la adhesión de Ucrania a la OTAN no estaba en la agenda ahora, ni en un futuro cercano.

Visto así, su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, coincide porque, independientemente de los principios mencionados, Ucrania debe cumplir primero con ciertos requisitos para ser aceptada en la alianza. "Ucrania no cumple, por el momento, con esas condiciones. Por lo tanto, aún haría falta un largo proceso", dice. No obstante, acota, la decisión sobre si presenta esa solicitud o no, debe quedar en manos de Ucrania. Tampoco se debe renunciar a eso en el curso de las negociaciones".

Ver el video 01:53 Ucrania celebra el Día de la Unidad en plena tensión

(cp/rml)