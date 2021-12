Christine Lambrecht: Rusia no puede "imponer sus posiciones a la OTAN"

La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, dijo este domingo (19.12.2021) que Rusia no puede "imponer sus posiciones" a la OTAN sobre seguridad regional, a medida que crecen las tensiones entre Moscú y los países occidentales sobre el conflicto en Ucrania. "Tenemos que resolver esta tensa situación", dijo a los reporteros durante una visita a Lituania. "Nos mantenemos firmes al lado de nuestros socios y amigos", añadió Lambrecht.

Se trata del primer viaje oficial de Lambrecht desde su nombramiento, después de que el nuevo canciller, el sociademócrata Olaf Scholz, formara gobierno con los ecologistas y los liberales a principios de mes. "Mi primer viaje me lleva deliberadamente a Lituania", dijo en la ciudad de Rukla, donde las tropas alemanas están desplegadas junto a las de otros aliados de la OTAN. "Tenemos que hablarnos, lo que significa discutir las propuestas que Rusia avanzó (...) pero no puede ser que Rusia imponga sus posiciones a los socios de la OTAN", zanjó Lambrecht, que dijo estar convencida, no obstante, de que las tensiones deben resolverse diplomáticamente.

Lituania y sus vecinos bálticos, Estonia y Letonia, están preocupados por la seguridad en la región después de que Moscú desplegara miles de soldados cerca de la frontera con Ucrania. Lambrecht se reunió con su homólogo lituano, Arvydas Anusauskas, quien dijo que "Rusia movilizó fuerzas en la región de Kaliningrado diez veces superiores al batallón desplegado en Rukla", en el centro de Lituania.

Unos 550 soldados alemanes están destinados en la base militar de Rukla, y Alemania encabeza el batallón multinacional en Lituania. "En esta situación, las demandas de Rusia que debilitan la seguridad de nuestros países son simplemente imposibles de aplicar. Creo que tienen que ser rechazadas", dijo Anusauskas a la prensa.

Tras concentrar unos 100.000 soldados cerca de Ucrania, Rusia desveló el viernes dos propuestas para limitar el papel de Estados Unidos y la OTAN en las antiguas repúblicas soviéticas. "En la OTAN estamos preparados para actuar de manera resuelta y unida por la seguridad de nuestros aliados", prometió Lambrecht.

lgc (dpa/afp)