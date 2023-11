Milei "es un golpe en los tobillos para los socialistas"

Javier Milei, el nuevo presidente electo de Argentina. Imagen: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Javier Milei gana la presidencia de Argentina



Fuera el comunismo corrupto, viva la libertad, viva Milei, viva el pueblo de Argentina.

Fran Briceno, Estados Unidos



La mayoría de los argentinos en democracia eligió a Milei. Así será.

Irene Álvarez, Facebook



Lo mejor que le puede pasar a Argentina es dolarizar su economía, a Ecuador le ha ido muy bien.

Jaime Gallardo, Facebook



Es un golpe en los tobillos para los socialistas. Gracias a ellos Argentina sufre toda esa inflación, que sofoca al pueblo mientras los de arriba son los privilegiados.

Jorge Luis Llamoca, Facebook



Brasil y China podrán negociar con otros países latinos y de África. Milei no lo logrará con su forma de ser.

Edson Gómez, Facebook



Esto es no conocer ni haber conocido las elecciones en la Argentina. Al contrario, él quiere fortalecer a Argentina. Quiere eliminar toda las cajas creadas por la izquierda, quienes utilizan estos medios para mantener un enriquecimiento ilícito del partido kirchnerista y un feudalismo con la clase pobre, otorgando planes a cambio de votos en las elecciones. Quiere eficiencia en todos los organismos estatales, y que estos realmente estén al servicio de las personas, y no de la clase política.

Felipe Muñoz, Facebook



Extraña que Milei no incluyera en sus primeras palabras como presidente electo el tema argentino más álgido: la corrupción, la responsable, sin duda, de la miseria social del pais

Juvenal García, Venezuela



Líderes mundiales saludan triunfo de Milei en Argentina



Los ciudadanos argentinos se cansaron de los corruptos, de los mafiosos, de los chorros, de los delincuentes, de los protectores de los narcotraficantes, de los mentirosos que venden humo, del gobierno kirchnerista...

José Martoccia, Facebook



Siempre dije que me iría de la Argentina si ganaba Milei. Y ahora qué hago. Entiendo que mi país esté harto del kirchnerismo, pero votar a Milei no es la solución; va a ser parte del problema.

Mariano Rosas, Argentina



Yo creo que el nuevo presidente de Argentina no está capacitado; puede que entienda mucho de economía y derecho, pero la diplomacia es más importante. Y este hombre no sabe controlarse. Esperemos que a Argentina no le vaya peor. Milei promete cosas que no puede cumplir.

Mariana Pérez, Perú

Sam Altman, de OpenAI a Microsoft. Imagen: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Sam Altman, cofundador de OpenAI, trabajará para Microsoft



Los gobiernos a nivel mundial deben comenzar a ponerles límites o reglas claras a esos desarrollos para que no se le vayan de las manos a uno de estos individuos que no soportan reglas ni éticas, con tal de expandir sus ambiciones, sin medir las consecuencias que puedan tener.

Anselmo Pereira



Que bueno sería que estos genios cibernéticos se dedicaran a presidir gobiernos en el planeta. Por ejemplo, en Israel, Rusia, Afganistán, Palestina, Irán, China y Estados Unidos. Creo que tendríamos un planeta más equilibrado.

Ricardo Sadell



Microsoft ha demostrado tener buen ojo al contratar con rapidez a Sam Altman.

Jennifer P., Facebook



