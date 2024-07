Milei clausura reunión de derechistas en Brasil

El presidente argentino, Javier Milei, clausuró el domingo (07.07.2024) un encuentro de movimientos derechistas latinoamericanos en Brasil, con un discurso sobre los males del socialismo en el que no hizo ninguna mención al mandatario brasileño izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Las supuestas provocaciones de Milei al gobernante brasileño, con el que nunca se ha reunido ni tiene una buena relación, se limitaron a los abrazos que tuvo con el expresidente Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha en Brasil y principal adversario político de Lula.

El pronunciamiento del presidente argentino en su primera visita a Brasil había generado gran expectativa ante la posibilidad de que reiterara sus críticas a Lula, al que ha tildado de comunista y corrupto, y provocara una crisis diplomática entre ambos países.

Milei alegó problemas de agenda que le impiden asistir a la cumbre que tendrá el Mercosur el lunes en Asunción, en la que se encontraría con Lula, pero confirmó su participación en la quinta versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), el mayor y más influyente foro de derechista del mundo, que concluyó este domingo en Brasil.

Las relaciones entre los presidentes de los dos mayores socios del Mercosur son nulas desde que Lula manifestó su apoyo en la campaña electoral al candidato peronista Sergio Massa, a lo que Milei respondió tildando al jefe de Estado brasileño de "corrupto” y "comunista”.

Javier Milei dijo en la reunión que por ahora va venciendo en la lucha contra la inflación y contra un sistema económico totalmente regulado y que con eso conseguirá sacar de la miseria a los argentinos, algo en lo que, en su opinión, la oposición socialista no está interesada.

"Vamos a salir de la miseria les guste o no a los socialistas. Avanzaremos con su apoyo o sin su apoyo y pese a que han movido cielo y tierra para boicotearnos. No pasarán. No lo lograrán. Vamos a sacar al país adelante”, dijo.

"Quiero decirles que soplan vientos de cambio en el mundo y que la gente ya sabe que el socialismo es un sistema que empobrece y por eso comienzan a rechazarlo. Los vamos a sacar a patadas de donde estén”, agregó.

Milei señaló que es hora de que el mundo despierte y destierre el socialismo, un sistema que, dijo, ha asesinado a más de 150 millones de personas en todo el mundo.

La conferencia de derechistas contó con la participación de cerca de 3.500 personas, entre ellos connotados políticos y personalidades como José Antonio Kast (Chile) y Eduardo Verástegui (México).

gs (efe, O Globo TV)