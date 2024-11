Tyson, derrotado ante Paul en su esperado regreso al ring

Jake Paul, 'influencer' de las redes sociales reconvertido en boxeador, superó este viernes (madrugada del sábado 16.11.2024 en Europa) por decisión unánime de los jueces del combate a Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Las tarjetas de los jueces favorecieron a Paul por 79-73, 79-73 y 80-72. Tyson, que llevaba sin competir casi dos décadas,aunque en 2020 regresó para una pelea de exhibición, no aguantó el empuje de su rival, treinta y un años más joven.

El combate, anunciado el pasado marzo y que tuvo un carácter de oficial aunque no sancionada por ninguna de las organizaciones del boxeo alrededor del mundo, fue pactada a ocho asaltos de dos minutos cada uno. La pelea, que había recibido una enorme promoción, no estuvo, sin embargo, a la altura de las enormes expectativas que levantó. Más de 72.000 espectadores acudieron al estadio de los Dallas Cowboys de la NFL y una audiencia potencial de millones de personas la siguieron en vivo por Netflix, que por primera vez retransmitía una velada boxística.

Tyson, de 58 años, acusó desde el inicio de la contienda la edad, a pesar de que se quitó un derechazo de su oponente con movimiento de cintura. Paul, de 27 años, aprovechó su velocidad en el segundo asalto para entrar y salir con el jab para mantenerse lejano de los otrora demoledores golpes del excampeón de los pesos pesados. Aunque lo puso contra las cuerdas en el tercer asalto, Paul no logró el nocaut que había prometido el jueves, cuando su envejecido rival le asestó una bofetada durante la ceremonia de pesaje.

Mike Tyson y Jake Paul durante la rueda de prensa en Arlington, Texas, para presentar el combate el pasado 16 de mayo. Imagen: Cooper Neill/Netflix/Getty Images

A partir de ahí, un Tyson a la defensiva ante un Paul mucho más en forma que pareció no querer presionarle demasiado mantuvo la guardia alta, pero fue incapaz de devolver los golpes. Paul no apretó y simplemente marcó una y otra vez con el jab, a un promedio de cinco por uno de su rival que jadeaba de manera notable entre cada episodio. En el octavo y último asalto fue más de lo mismo, con ambos boxeadores paseando sobre el ring. Jake Paul aterrizó 97 golpes contra 18 de Tyson a lo largo del combate.

En la cuenta atrás del último asalto, Paul se permitió hacerle una reverencia de respeto a 'Iron Mike' antes de que sonara la última campana. 'Iron' Mike se retiró del boxeo profesional en el 2005 con una marca de 50 triunfos, 44 de ellos por noqueo, y seis derrotas. En la carrera como pugilista de Paul, que arrancó en el 2018, tiene 10 triunfos, siete por nocaut, y una derrota. La bolsa para Tyson por esta pelea fue de 20 millones de dólares, Paul ingresó 40 millones.

"Ante todo, Mike Tyson, es un gran honor. Un aplauso para Mike", declaró Paul después de abrazar a su oponente tras su victoria. "Es el más grande de todos los tiempos, es una leyenda. Me siento inspirado por él y no estaríamos aquí hoy sin él". "Este hombre es un ícono y es un honor poder pelear con él", afirmó. Tyson, por su parte, se mostró satisfecho con su actuación a pesar de la inapelable derrota. "Vine a pelear", aseguró. "No demostré nada a nadie, sólo a mí mismo... Estoy contento con lo que puedo hacer".

lgc (efe, afp)