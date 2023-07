Mick Jagger: 80 años de incansable rebeldía

Junto a sus compañeros Brian Jones y Bill Wyman, Mick Jagger es acusado de alteración del orden público en 1965. Lo más probable es que la multa no les importe demasiado, porque se trataría de un incidente que a todas luces consolida la imagen de "chicos malos" de los Rolling Stones. Más aún, proporciona a los fans la prueba de que Jagger y compañía son unos rebeldes. Poco después, su canción "(I can't get no) Satisfaction" los catapultó al estrellato mundial convirtiéndose en el himno de toda una generación.

Exestudiante de Economía, Mick Jagger combina dos talentos que no suelen ir de la mano: por un lado, es un calculador hombre de negocios; por otro, el carismático líder de una banda cuya imagen es estar en apuros siempre y en todas partes. Pero interpretar a los malos también es un mérito brillante, porque el terreno de los "buenos" ya está ocupado por los Beatles.

Ahora que Jagger ha llegado a los 80 años, le resta importancia a aquella época escandalosa y dice que no eran más que una "banda de pop adolescente" y que nunca pensaron en ser rebeldes.

The Rolling Stones en 1964: Bill Wyman, Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones Imagen: Avalon/Retna/King Collection/picture alliance

La estación que lo vio nacer todo

Pero a Brian Jones, amigo de Mick Jagger y guitarrista de los Stones, esta "inofensiva banda de adolescentes" lo llevó a la drogadicción y a su trágica muerte en 1969. Junto con él y Keith Richards, Mick Jagger fundó los Rolling Stones después de haberse llevado los reflectores como cantante en la banda de blues de Alexis Korner.

Cuenta la leyenda que Jagger y Richards se conocieron en la estación de tren de Dartford, en Kent. Allí nació precisamente Michael Philip Jagger el 26 de julio de 1943, pero aquel día de 1961 se marchaba rumbo a Londres para estudiar en la School Of Economics. Richards también originario de Dartford, perseguía el mismo objetivo de mudarse a la capital.

Esta dupla decidió reunirse de nuevo para hacer música y un año después nacieron The Rolling Stones. Junto a Keith Richards, Mick Jagger sigue componiendo los grandes éxitos del grupo, una dupla solo equiparable a la formada por John Lennon y Paul McCartney. Jagger pone su sello inimitable en los Stones con su frenético espectáculo sobre el escenario, mientras que Richards entrega riffs de guitarra únicos.

Los Stones en Alemania

Mick Jagger y los Rolling Stones pisaron suelo alemán por primera vez en 1965. El 11 de septiembre dan su primer concierto en Münster, y el público enloquece, al igual que en Inglaterra y en las giras anteriores por Estados Unidos.

El potencial rebelde que Mick Jagger y su banda podían despertar en el público quedó demostrado cuatro días más tarde: el concierto de los Stones en la Waldbühne de Berlín terminó con la destrucción total del recinto al aire libre. La Policía y los fans se enfrentaron durante horas, incluso utilizaron cañones de agua. El Waldbühne no sería restaurado sino hasta siete años después.

The Rolling Stones en concierto en Colonia (Alemania) el 4 de julio de 1999 Imagen: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Mick Jagger en su esfera privada

La vida privada de este hombre de 80 años es tan turbulenta como la de su banda. En 1970, en una entrevista con el periódico alemán "Musik Express", negó cualquier plan de casarse o tener hijos -después de todo, un matrimonio convencional no va muy bien con la imagen rebelde-, pero un año después se casó con Bianca Pérez-Mora Macías. También ocultó a su primera hija ilegítima, Karis, que ahora tiene un año, y cuya madre es la cantante Marsha Hunt. El matrimonio, que duraría hasta 1979, le costó 2,5 millones de dólares en concepto de divorcio.

Mick Jagger junto a su esposa Melanie Hamrick en Nueva York, junio 2023 Imagen: Charles Sykes/Invision/AP/picture alliance

Su segundo matrimonio con Jerry Hall duró de 1990 a 1999, y actualmente está casado con la bailarina Melanie Hamrick, casi 44 años menor que él. Con ella tuvo a su octavo hijo Deveraux en 2016. Y no sobra agregar que también tiene cinco nietos y dos bisnietos.

No obstante, Jagger no parece tener mucho tiempo para su extensa familia: cuando no está trabajando para los Rolling Stones, está en un proyecto solista o al micrófono con otros famosos.

El artista al margen de los Stones

Fue hasta 1985 cuando Mick se atrevió a publicar su primer álbum solita "She's the boss”; un éxito entre sus fans. Siguieron más álbumes y un "Best of” en 2007.

La lista de artistas con los que ha trabajado como cantante y músico desde 1972 es tan larga como destacada. Hay nombres de la talla de Carly Simon, Tina Turner, Jerry Lee Lewis y David Bowie. Junto a él grabó en 1985 el éxito mundial "Dancing in the street” para Live Aid, una serie de conciertos en beneficio de Etiopía y Somalia.

Tina Turner junto a Mick Jagger en julio de 1995 Imagen: AP

Jagger también ha construido un nombre como actor de cine una y otra vez. Debutó en 1970 en "Kelly, el bandido", y en 2001 rodó "The Man from Elysian Fields" de George Hickenlooper. Por su parte, el director de cine Werner Herzog llegó a ver en él una "trágica laguna en la historia del cine”, y durante una entrevista en 2012, afirmó que Jagger no había sido lo suficientemente apreciado como alguien que podría haber sido muy grande como actor.

Un caballero inglés incansable

Recompensa y honor por toda su actividad artística: en 2003, Michael Philip Jagger fue nombrado "Sir” por el entonces príncipe Carlos, por su "aportación a la música popular”. Y la historia de los Rolling Stones aún no ha terminado. Jagger trabaja actualmente con los Rolling Stones en un nuevo álbum, en el que también participará el ex Beatle Paul McCartney.

Incluso a los 80 años, el líder de los Stones canta y baila como en los Swingin' Sixties. Ya sea en 1962, 1989 o 2022, poco o nada importa la edad.

(ee)