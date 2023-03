Los Rolling Stones, una leyenda viva

¿Cuál es el secreto de estos eternos jóvenes británicos?

En 1962 las "piedras rodantes" dieron su primer concierto en el Club Marquee de Londres. Los miembros fundadores fueron el cantante Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Brian Jones, el bajista Bill Wyman y el baterista Charlie Watts. En 1969, con tan solo 27 años, Brian Jones murió ahogado en la pileta de su casa. Charlie Watts murió en agosto de 2021 a los 80 años. Mick Jagger y Keith Richards siguen en acción: a punto de cumplir 80 años, son dos auténticas leyendas vivas sobre los escenarios. Ron Wood lleva desde 1975 a la guitarra y, con sus 75 años, sigue muy de cerca a sus colegas octogenarios.

Los diversos golpes del destino no han detenido a los Stones. En 2022 llenaron estadios en toda Europa con su gira Sixty Tour, con la que celebraron el 60 aniversario de su formación. Tocaron clásicos como "Satisfaction", "Paint It Black" o "Jumpin’ Jack Flash", éxitos coreados por millones de seguidores de todas las edades, a los que dejaron boquiabiertos con sus tremendas actuaciones. Mick Jagger se sigue moviendo sobre el escenario de esa forma tan característica y ágil como cuando era joven; Keith Richards y Ron Wood hipnotizan con sus pegadizos riffs de guitarra.

¿Cuál es el secreto de estos eternos jóvenes británicos para mantenerse en acción en una industria en la que está prohibido envejecer? ¿Cómo logran que su música sea atemporal y cautiven a nuevas generaciones de fans incondicionales? Analizamos el fenómeno Rolling Stones, su música, su estilo y su actitud.

Keith Richards lo resume muy bien en una cita: "Está el sol, está la luna, está el aire que respiramos y están los Rolling Stones. Siempre han estado ahí". Y probablemente ahí seguirán, dándonos sorpresas. Por ejemplo: anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio en 2023. Para uno de sus temas contarán con la participación de nada menos que Sir Paul McCartney al bajo. En la década de 1960, nadie habría creído posible una colaboración con un integrante de los Beatles, antiguos archienemigos de los Rolling Stones.

