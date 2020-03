MeToo y el caso Harvey Weinstein: crónica de un escándalo

Todo comienza con un tuit, como tantas historias de hoy en día, que rápidamente se convierten en un drama real. En un trino, bajo el hashtag #WhyWomenDontReport (¿Por qué las mujeres no denuncian?), la actriz estadounidense Rose McGowan acusa a un influyente productor de cine de Hollywood de violarla.

La periodista del "New York Times" Jodi Kantor, que investiga sobre acoso sexual en el trabajo, se entera del tuit de McGowan y se pone en contacto con la actriz para averiguar más sobre la acusación contra Weinstein. Dicha conversación pone a rodar la bola de nieve.

Las confesiones de las víctimas de Weinstein convierten el hashtag #MeToo, una tendencia mundial como campaña contra todas las formas de acoso sexual.

Cronología de una caída

Esta cronología enumera los acontecimientos más importantes del caso Weinstein:

● 5 de octubre de 2017: inmediatamente después de la publicación del primer artículo de Jodi Kantor en el "New York Times", Weinstein le dice al periódico: "Respeto a todas las mujeres y lamento lo ocurrido", al tiempo que amenaza con demandar al mismo diario.

● 8 de octubre de 2017: Weinstein es despedido por su propia compañía "The Weinstein Company". Sólo conserva un escaño en la junta de supervisión. La firma es una de las compañías de producción más exitosas ("The Reader", "Inglorious Basterds") en Estados Unidos. Weinstein la había fundado en 2005 junto con su hermano Bob Weinstein, después de vender su primera compañía "Miramax" al grupo Disney.

● 9 de octubre de 2017: destacados actores de Hollywood como George Clooney y Meryl Streep critican la conducta del productor de cine como "irresponsable".

● 14 de octubre de 2017: tras nuevas acusaciones contra Weinstein, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización de los Oscars, vota por mayoría para expulsar al exitoso productor cinematográfico, cuyo nombre fuera el más mencionado en sus galas.

Solidaridad con las víctimas de la violencia sexual

● 17 de octubre de 2017: Weinstein renuncia a la junta directiva de su compañía "The Weinstein Company.

● 11 de febrero de 2018: la Fiscalía del estado de Nueva York presentó una demanda contra la empresa Weinstein, alegando que el estudio no protegió a las empleadas de un supuesto acoso y abuso sexual

● 19 de marzo de 2018: su productora cinematográfica "The Weinstein Company" se declara en bancarrota. La compañía declara que todos los acuerdos de confidencialidad de Weinstein con las mujeres presuntamente afectadas han sido anulados y que pueden declarar libremente ante un tribunal.

● 1° de mayo de 2018: la actriz estadounidense Ashley Judd demanda a Harvey Weinstein.

● 25 de mayo de 2018: acusado de violación y agresión sexual contra dos mujeres, Weinstein se entrega a la policía de Nueva York, pero es puesto en libertad al día siguiente bajo una fianza de 1 millón de dólares.

● 5 de junio de 2018: Weinstein se declara "no culpable” en el primer caso. En un mes, es demandado en un tercer caso, en el que también se declara "inocente”.

● 23 de mayo de 2019: se presume que llegó a un acuerdo "provisional" para anular las causas civiles por conducta sexual indebida, a cambio del pago de unos 44 millones de dólares.

● 25 de septiembre de 2019: Jodi Kantor y Meghan Twohey, reporteras del "New York Times”, publican el libro "She Said", en el que dan cuenta detallada de las acusaciones contra Weinstein y sus tácticas de intimidación para impedir la publicación de la investigación.

● 5 de octubre de 2019: Rowena Chen, una ex asistente de Weinstein, revela en un reportaje del "New York Times" que el productor de la película la acosó sexualmente.

● 11 de diciembre de 2019: Weinstein es multado por el estado de Nueva York por manipular el brazalete electrónico que debe llevar bajo fianza.

● 11 de diciembre de 2019: se llega a un acuerdo preliminar básico para resolver las demandas civiles interpuestas por casi 30 actrices y ex empleadas contra Weinstein. El monto de la compensación que Weinstein pretende pagar es de 25 millones de dólares. Hay una cláusula en el contrato que dice que no tiene que admitir la culpa. No todas las mujeres lo aceptan y amenazan con apelarlo.

● 6 de enero de 2020: primer día del juicio ante un tribunal de Nueva York. Weinstein, de 67 de edad, es acusado sólo en dos casos, todos los demás han prescrito.

● 13 y 14 de febrero de 2020: las argumentaciones finales del juicio de Weinstein pintan dos cuadros completamente diferentes: mientras la jefa del equipo de juristas defensores de Weinstein, Donna Rotunno, busca sembrar dudas sobre los testigos, y pide que Weistein sea declarado inocente, el fiscal Joan Illuzzi-Orbon llama al exmagnate del cine "el amo del universo que pisoteaba a las hormigas" y lo acusa de abusar de su poder como un "depredador".

● 18 de febrero de 2020: el jurado se retira para discutir el veredicto.

● 24 de febrero de 2020: El jurado declara a Weinstein culpable en dos de los cinco cargos: violación y agresión sexual. Weinstein es absuelto de otro cargo de violación, así como de dos cargos de "primitiva agresión sexual".

● 11 de marzo de 2010: la sentencia final será anunciada.

