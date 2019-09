"She Said": El libro que relata la historia del #MeToo

Cuando Jodi Kantor, reportera del equipo de investigación del New York Times, se puso en contacto por primera vez con la actriz Rose McGowan a principios de 2017, no podía sospechar lo que le esperaba. McGowan se había manifestado públicamente sobre el abuso sexual de un productor de Hollywood. Entretanto, ya circulaban desde hacía tiempo rumores sobre el dudoso comportamiento de Harvey Weinstein con las actrices. Incluso los humoristas hacían chistes al respecto en las entregas de premios. En una entrevista, la cantante Courtney Love advertía a las actrices jóvenes que mejor no se encontraran a solas con Weinstein en la habitación de un hotel. Y en el año 2015, una modelo italiana ya había interpuesto una denuncia contra él ante la Policía de Nueva York.

Durante largo tiempo, hubo periodistas que trataron en vano de encontrar a víctimas que quisieran hablar con ellos. Jodi Kantor, que ya había publicado un libro sobre la vida de los Obama, comenzó en 2013 a reunir investigaciones sobre experiencias de mujeres en sus puestos de trabajo. "Documentar lo que ellas habían vivido me mostró cómo funciona el poder”, escribió. Y así es como logró acercarse al círculo de mujeres que podían haber tenido experiencias con Weinstein.

"El legado de Weinstein"

Lo que descubrió en el transcurso de sus investigaciones junto a su colega Megan Twohey no solo eran abusos sexuales sino también todos los posibles intentos para encubrirlos. Su informe acabó convirtiéndose en una serie por la que ambas autoras recibieron el premio Pulitzer. Así describieron después las reporteras su trabajo: "El legado Weinstein: su explotación del lugar de trabajo para manipular, presionar y aterrorizar a las mujeres”.

"She Said": un caso de estudio

Investigar y publicar estas historias no fue tarea fácil, como recuerdan las propias Kantor y Twohey en su recientemente publicado libro: "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement". El libro detalla los pasos que ambas reporteras dieron hasta desenterrar los abusos, algunos de ellos cometidos hace décadas.

"El impacto de las revelaciones sobre Weinstein fue tan grande en parte porque nosotras y otros periodistas fuimos capaces de documentar de manera clara y abrumadora su errado comportamiento”, escriben las autoras en el prólogo del libro, que también sirve como manual para trabajar con víctimas de abusos sin volver a traumatizarlas y sin publicar los detalles más escabrosos de sus experiencias.

La resonancia global de #MeToo

Las autoras también abordan el significado que su trabajo ha tenido dentro de un contexto social: la transformación que se produce cuando las mujeres dejan de considerar los abusos como algo aislado y exigen cambios sustanciales. Porque, aunque en Estados Unidos hay leyes desde hace años contra el abuso sexual, no se hace justicia. "El sistema legal y la cultura corporativa sirven para silenciar a las víctimas e inhiben el cambio”, escriben.

Poco después de publicarse su primer artículo sobre Weinstein, hubo en redes una oleada de mensajes sobre abusos sexuales y acoso en el lugar de trabajo. Las mujeres publicaron sus propias experiencias, algunas de ellas con muchos detalles. Otras escribieron sencillamente: "#MeToo"

Christine Blasey Ford prestando juramento antes de declarar contra Brett Kavanaugh ante el Comité Judicial del Senado el 27 de septiembre de 2018.

Christine Blasey Ford contra Brett Kavanaugh

Una de las mujeres que se sintió animada por el movimiento #MeToo a denunciar públicamente fue la doctora Christine Blasey Ford, profesora de Psicología de la Universidad de Stanford. Ford aseguró que en su juventud fue violada por Brett Kavanaugh, quien después hizo una exitosa carrera como juez federal. Todo el mundo fue testigo de su relato ante el Comité Judicial del Senado, después de que Kavanaugh fuera nominado para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Su testimonio y su destino constituye un tercio del libro de Kantor y Twohey. Las autoras describen lo vivido por Blasey Ford y hablan de sus reparos a la hora de hablar con los medios y de las amenazas de muerte que recibió. Se trata, en suma, de una contundente denuncia contra la forma en que los medios contribuyen a que las víctimas callen sobre los abusos.

(ms/ers)

