Mesut Özil, ¿víctima de Erdogan?

En Alemania se critica cada vez más a Mesut Özil. Primero por la foto junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y luego por su pobre rendimiento durante el Mundial. Pero el deportista también tuvo que enfrentarse anteriormente a críticas en Turquía, por no haber jugado para la selección nacional turca. Por eso, allí nunca fue muy popular.

Titular en el once alemán desde 2009, Özil describió en su biografía "La magia del juego. Y lo que necesitas para que tus sueños se hagan realidad” la dificultad de tomar aquella decisión. Su madre quería que jugase con Turquía, y su padre para Alemania. Al final, escuchó al padre. Según Bagis Erten, periodista deportivo del periódico turco Cumhuriyet, aquella decisión le provocó a Özil grandes críticas en Tuurquía. Ahora podría ser que decidiese abandonar la selección germana para jugar en la liga turca, explica el experto. Sin embargo, no descarta que la prensa turca le dedique titulares como: "¿No encuentras equipo Mesut?"

Erdogan con Özil, la foto de la discordia.

En Turquía, la prensa solo ha seguido parcialmente la carrera de Özil, aclara: "Allí es normal fotografiarse con Erdogan, y el mundo del fútbol aún no ha comprendido los problemas que eso le ha generado a Özil en Alemania”, continúa. En su opinión, el futbolista debería haber pensado antes que esa foto con un líder tan criticado en Europa como Erdogan, no le iba a favorecer. Aún así, el periodista considera que la verdadera razón para criticar al futbolista fue su bajo rendimiento: "Si Alemania hubiese jugado muy bien en el Mundial, ¿se habrían concentrado en Özil? No lo creo”, admite.

"El dilema de los turcos alemanes"

Por su parte, Kenan Basaran, redactor de deportes del diario Hürriyet, apunta al ejemplo de Ilkay Gündogan. También se reunió con Erdogan y, sin embargo, logró salvar su imagen con una declaración. "Mesut Özil siempre guardó silencio. Si él considera que ha sufrido un trato injusto, debería defenderse”, opina. "Si el mundo del deporte alemán cree que esa foto no se adecúa a la integración de la que hablan, Özil ni siquiera debería haber entrado a jugar en el equipo nacional. No me parece correcto dejarlo jugar para luego quejarse”, explica en referencia a las duras críticas del público germano.

Mesut Özil y Ilkay Gündogan.

Entonces… ¿Es posible la integración de los deportistas alemanes con raíces turcas como Özil? "La respuesta no es fácil”, afirma Basaran. Los deportistas cuyas familias emigraron desde Turquía a Alemania están ante un gran dilema entre ambos países. "En Turquía se acusó a Özil de no jugar para su país y ahora se le acusa en Alemania. No se puede negar el conflicto cultural en el que vive esa gente”, concluye.

Además, Özil también es víctima de la relación entre fútbol y política. En la historia de este deporte varios futbolistas fueron criticados por sus inclinaciones. "Todo el mundo juzga este tema en función de sus ideas políticas. O rechazamos esa relación entre fútbol y política, o aceptamos las opiniones de los deportistas”, concluye Basaran.

Autor: Aram Ekin Duran (jag/er)

