Merkel rechaza el plan de May para acceder al mercado común tras el brexit

La canciller alemana, Angela Merkel, rechazó este martes (25.09.2018) los planes del Gobierno británico de Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea que contemplan que la isla, incluso una vez fuera del bloque, pueda acceder sin restricciones al mercado interno de mercancías. "Uno no puede pertenecer al mercado único si solo quiere pertenecer a una parte del mercado único y no a las otras tres", recalcó la mandataria en Berlín en referencia a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

Merkel recordó que las negociaciones del brexit entran a partir de ahora en su fase decisiva. "Tenemos por delante entre seis y ocho semanas de mucho trabajo", indicó para a renglón seguido apuntar que todavía no está claro qué quiere realmente Reino Unido. En palabras de la dirigente germana, es previsible que Reino Unido y la Unión Europea cierren un acuerdo de libre comercio "muy intenso". (dpa)

