Merkel presenta en Bruselas las líneas de la presidencia alemana del Consejo de la UE

La canciller alemana Angela Merkel presentó este miércoles (08.07.2020) ante el Parlamento Europeo en Bruselas los planes de Alemania para el período de su presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. La mandataria pidió apoyo a un amplio plan de recuperación para todo el continente. "Creo en Europa, estoy convencida", dijo. "Nadie puede superar esta crisis solo, todos somos vulnerables".

Pero más que de economía, habló de derechos. "Los derechos fundamentales son lo primero que es importante para mí durante esta presidencia", dijo Merkel. "La pandemia ha dejado claro lo valiosos que son estos derechos, lo fundamentales que son las libertades que garantizan", expresó. E hizo un llamamiento a la cohesión en Europa: "porque Europa solo saldrá de esta crisis más fuerte si estamos listos para encontrar soluciones comunes a todas las diferencias".

Merkel enfatizó que la presidencia alemana del Consejo, que durará hasta fin de año, tiene entre sus prioridades reformar el sistema europeo de asilo. "Hay más refugiados que nunca", dijo la mandataria, y por eso "tenemos la responsabilidad especial de avanzar en un tema tan importante para Europa como la política de asilo y migratoria". "No debemos mirar hacia otro lado, sino afrontar juntos esta tarea humanitaria y política", dijo, añadiendo que se organizará una cumbre con países de África.

Merkel se mostró también partidaria de continuar un diálogo abierto con China a pesar de las diferencias políticas. Respecto a la era post-brexit, lamentó que "el progreso en las negociaciones ha sido hasta ahora escaso, por decirlo diplomáticamente". "Hemos acordado con el Reino Unido acelerar el ritmo de las conversaciones… seguiré empujando para lograr una buena solución, pero deberíamos también prepararnos para la posibilidad de un escenario sin acuerdo".

Y terminó su discurso recordando que durante la presidencia alemana, en diciembre, se cumplirán 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, autor del himno europeo. "Soy una amante de la música", dijo Merkel. "Esta novena sinfonía siempre me llena, una y otra vez, cada vez que la escucho, descubro algo diferente en sus notas que me impacta y me impresiona… como lo hace Europa", concluyó Merkel, para quien el mensaje de hermandad y armonía de esta composición guíe a Europa.

lgc (kna/dpa/afp/reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |