Merkel admitiría un aplazamiento del "brexit" hasta principios de 2020

La canciller alemana, Angela Merkel, recibió este martes (09.04.2019) en Berlín a la primera ministra británica, Theresa May, en una reunión preparatoria para la cumbre europea extraordinaria sobre el "brexit". Ambas acordaron evitar una salida británica de la Unión Europea sin acuerdo y discutieron la solicitud de May de aplazar el "brexit" hasta el 30 de junio, con la opción de adelantar la fecha si consigue que la Cámara de los Comunes lo apruebe antes, ante lo que Merkel, alegando que la UE está en una "situación histórica", estaría dispuesta a retrasarlo hasta principios de 2020, según adelantaron a la prensa fuentes de la CDU, el partido de la canciller.

La anécdota de la jornada fue el pequeño retraso con el que llegó Merkel a la Cancillería, que hizo que no estuviera para recibir allí a May a su llegada. Las dos mandatarias estuvieron reunidas una hora y media, tras las que no ofrecieron declaraciones a la prensa. Sin embargo, la oficina de la presidencia británica en Dowining Street emitió un comunicado tras la reunión en el que informaba de un acuerdo entre May y Merkel para que el Reino Unido abandone la Unión Europea con un acuerdo de "brexit".

"La primer ministro desgranó los pasos que está tomando el Gobierno para concluir con éxito el proceso del 'brexit' y puso al día a la canciller Merkel sobre las negociaciones en curso con la oposición", explica el comunicado. "Las líderes estuvieron de acuerdo en la importancia de asegurarse de una salida británica ordenada de la Unión Europea", afirma, añadiendo que también discutieron sobre al situación en Yemen y en Libia. Theresa May partió posteriormente hacia París, donde se reunirá también con el presidente francés Emmanuel Macron.

La hipótesis de una prórroga "no es automática", declaró hoy mismo la ministra francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin. Sin embargo, la propia presidencia francesa dijo hoy antes de la llegada de May que Francia "no se opone" a una prórroga del "brexit", aunque el plazo de un año barajado en Bruselas le "parece demasiado largo". Alemania se encontraba ya entre el grupo "moderado" de países que admite la prórroga, pero no a cualquier precio. El ministro adjunto de Exteriores alemán, Michael Roth, ya había dicho que Alemania estaría dispuesta a aceptar un nuevo aplazamiento del "brexit" con condiciones, entre ellas que el Reino Unido participe en las elecciones europeas en mayo.

lgc (dpa/efe/afp)

Última actualización a las 17:30 CET con el comunicado del Elíseo francés y las declaraciones de la CDU alemana.

