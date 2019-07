Mercosur-EU: Los europeos consumirán ahora el veneno que exportan

El acuerdo entre UE y Mercosur no es necesariamente una buena noticia para los consumidores europeos, dice Larissa Mies Bombardi, de la Universidad de Sao Paulo. La geógrafa brasileña publicó recientemente un atlas de 290 páginas sobre el uso de pesticidas en Brasil. Las cifras son aterradoras, así como la posibilidad de que los consumidores de la UE reciban ahora en forma de alimentos los venenos que los consorcios químicos exportan a América Latina.

DW: ¿Cuál es la situación del uso de pesticidas en Brasil?

Larissa Mies Bombardi: Brasil y Estados Unidos son los países que más usan pesticidas en todo el mundo. Brasil consume alrededor de un millón de toneladas al año. Aquí hay 500 pesticidas permitidos, 150 de los cuales están prohibidos en la UE. El glifosato es el pesticida más vendido, pero en Brasil no se habla sobre sus peligros.

¿Cómo ha sido el uso de pesticidas a lo largo de los años?

El uso de pesticidas ha aumentado en un 150%, al igual que el número de intoxicaciones agudas por pesticidas.

¿Tiene que ver eso con la expansión de cultivos o las crecientes resistencias?

Especialmente con la expansión. Las áreas cultivadas penetran desde la sabana central más y más en el Amazonas. La superficie cultivada con soja casi se duplicó, de 18 millones de hectáreas en 2002 a 33 millones en 2015. Un estudio del INCA, el Instituto Nacional de Investigación del Cáncer, estima que cada brasileño ingiere, en promedio, 5 litros de pesticidas anualmente debido a los residuos en los alimentos.

Este cálculo no es mío. Pero sí he documentado que en el sur, donde se encuentran las grandes áreas agrícolas, se rocían entre 12 y 16 kg de pesticidas por hectárea. En Europa 1 y en Bélgica hasta 2 kilos.

¿Por qué ese uso desmedido de pesticidas en Brasil?

El argumento oficial es que en los trópicos hay más plagas. Pero también se debe al modelo de agricultura industrial basado en ingeniería genética cuyas semillas son resistentes al glifosato. El 70% de los pesticidas se utilizan para la soja, el maíz y el azúcar modificados genéticamente. Estos son enormes monocultivos. El área en la que se cultiva la soja tiene cuatro veces la extensión de Portugal. Además, las autoridades no son muy estrictas con los niveles límite.

¿Qué tan contaminada está, por ejemplo, la soja de Brasil?

Mientras en la UE en la soja se permiten residuos de glifosato de 0,05 mg por kilo, en Brasil se permiten 10 mg por kilo, o sea 200 veces más. En el agua potable, Brasil permite 5.000 veces más glifosato que Europa.

¿No hay ninguna precaución en Brasil?

No. Una vez que se registra un plaguicida, la licencia nunca caduca ni se reevalúa periódicamente como en la UE. Los productores de soja dicen que el glifosato no es muy tóxico y mucho mejor que cualquier otra cosa. Eso es discutible. El glifosato se considera de baja toxicidad, pero solo a corto tiempo. No se tienen en cuenta los daños a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud ha realizado estudios que concluyen que el glifosato puede ser cancerígeno.

¿Se descomponen los pesticidas en contacto con el agua?

No, los pesticidas no desaparecen, se almacenan en el suelo y en las aguas subterráneas, matando allí a los microorganismos.

¿Qué consecuencias tiene eso?

El suelo se está volviendo infértil, como descubrimos en los estudios de la universidad. La fertilidad del suelo no solo es un aporte de los minerales, sino también de microorganismos biológicos que aquí son eliminados por insecticidas y fungicidas.

¿Debemos temer que en 20 años los campos de soja estén convertidos en un desierto?

Así es, a medio plazo sí. Los estudios apuntan a esto.

¿Y qué tiene que ver eso con Europa?

Hay un círculo del envenenamiento. La mayoría de los pesticidas provienen de Estados Unidos y la UE. Los consorcios químicos como Monsanto, Bayer o Syngenta también exportan a terceros países pesticidas que están prohibidos en Europa. Aunque la mayor parte de los daños causados por estos pesticidas tienen lugar en Brasil, una parte regresa a Europa en los alimentos exportados.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales ¿Dónde están los insectos? En la agricultura industrial hay cada vez menos insectos. Los expertos constatan que en muchas regiones de Alemania la cantidad de insectos se ha reducido hasta en un 80% en los últimos 25 años. El resultado es que se altera toda la cadena alimentaria.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Naturaleza silenciosa Los saltamontes pueden ser muy ruidosos. La gente mayor, sobre todo, conoce muy bien los escandolosos sonidos de estos insectos. Hoy en día, el campo se ha vuelto muy silencioso. A muchos saltamontes les falta su hábitat, porque las hierbas y las plantas silvestres han sido eliminadas con pesticidas.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Reducción del hábitat Si las hierbas en los campos no crecen más, a los insectos les falta el alimento, lo que al mismo tiempo repercute en las aves. Por ello, la población de aves en las zonas agrícolas alemanas ha retrocedido de manera dramática. En comparación con los años 80, el número de perdices descendió en más del 90%. En algunas regiones, esta ave típica de tierras cultivadas desapareció por completo.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Efectos a largo plazo Los murciélagos sufren de doble manera por los pesticidas. Por un lado, hay menos insectos y, por el otro, el veneno se concentra en el tejido adiposo de los animales. En invierno la grasa acumulada se disuelve, se liberan los pesticidas y acceden al cerebro. Se puede perturbar así su sistema inmunológico y su capacidad comunicativa.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Descendencia con problemas El veneno de las tierras cultivables llega al agua a través de la lluvia. También por esto se ve gravemente afectado el ecosistema. Para los sapos es todo un problema, porque los renacuajos salen de los huevos y saltan al agua. Los pesticidas perjudican su desarrollo, les causan problemas físicos o incluso la muerte. Además, los sapos absorben el veneno a través de su fina piel.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Más malformaciones El criador de cerdos danés Ib Pedersen documentó con miles de cerdos la relación entre el glifosato en la soja y la tasa de malformaciones. Llegó a la conclusión de que si hay un porcentaje alto de glifosato en el forraje para los animales, la cantidad de lechones con malformaciones es también elevada. Otros estudios confirman su observación.

El efecto negativo de los pesticidas sobre los animales Vivir sin residuos El águila marina sufrió sobre todo los efectos del insectida DDT. Es una de las aves de presa más grandes de Europa y estuvo casi erradicada. En los años 70, se prohibió el uso de DDT en casi todos los países industrializados. Todo un éxito para el águila marina que desde entonces ha podido recuperarse y aumentar su número . Autor: Gero Rueter (RM/ER)



