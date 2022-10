Meloni obtiene respaldo del Senado y completa su investidura

La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, completó este miércoles (26.10.2022) su investidura en el Parlamento tras superar una última votación en el Senado, respaldada por su coalición derechista con la que hace un mes ganó las elecciones generales. El día anterior, la Cámara de Diputados ya había entregado su respaldo a Meloni y su gabinete ministerial con 235 votos de un total de 389 parlamentarios presentes en la sala.

Tal y como se esperaba, esta jornada la primera ministra obtuvo la mayoría absoluta con 115 votos a favor del total de 200 escaños, gracias a su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia, y sus socios de coalición, la Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, además del grupo Nosotros moderados. En contra votaron 79 senadores del Partido Demócrata, Movimiento Cinco Estrellas y otros grupos más pequeños.

Meloni volvió a defender sus planes y a la resistencia ucraniana y habló de su estrategia energética y para la Sanidad Pública. Pero también pidió a la oposición que valore sus medidas futuras de una forma objetiva, no "ideológica". "Nosotros siempre hicimos una oposición muy franca porque creo que el debate es la sal de la democracia. En muchas ocasiones se pudo contar con Hermanos de Italia. Esta valentía y lealtad es lo que puedo pedir a la oposición, que se pueda hablar de temas, que no se hagan debates ideológicos. Espero que valoren mis medidas para decidir si las votan o no", dijo.

Plan de gobierno

Meloni, primera mujer jefa del Gobierno en la historia del país, juró en el cargo el pasado sábado ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, después de ganar las elecciones generales del 25 de septiembre con el 26 por ciento de los votos, además de los de sus aliados. En Italia, la investidura se vota en las dos sedes parlamentarias, que es lo que se concretó esta jornada.

Un día antes la nueva primera ministra desgranó su programa de gobierno para los próximos 5 años enviando un mensaje europeísta, no sin críticas a la Unión Europea, además del adelantar algunas reformas importantes como una amnistía fiscal y renegar del fascismo. Asimismo, presentó sus planes para evitar la llegada de migrantes desde el norte de África.

DZC (EFE, dpa)