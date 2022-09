Meloni, Giorgia

Es una periodista y política italiana, actualmente jefa del partido ultraderechista Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), el cual cofundó en 2012.

La coalición de ultraderecha liderada por Giorgia Meloni, con La Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, ganó las elecciones en Italia el domingo 25.09.2022. Meloni dijjo que gobernará "para unir a todos los italianos". Giorgia Meloni comenzó su actividad política en la adolescencia. En 2008 fue nombrada ministra de Política Juvenil en el gabinete de Silvio Berlusconi, siendo la ministra más joven en la historia de Italia. Estuvo en el cargo hasta 2011. En 2012 fundó el partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, junto a Ignazio La Russa y Guido Crosetto. Es admiradora de Donal Trump y del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Es considerada ultraderechista y posfascista. Aboga por estrictas medidas sobre la inmigración en Europa. Además, habla de "un sí a la familia natural, no a los lobbys LGBT", según lo que dijo en un mitín del partido ultraderechista español Vox, en Málaga. En cuanto al derecho al aborto legal, dijo que no quiere suprimirlo, sino "ampliarlo", danto una alternativa a las mujeres que no ven otra opción que abortar.